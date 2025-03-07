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Posted 7 марта, 05:25

Published 7 марта, 05:25

Modified 7 марта, 05:25

Updated 7 марта, 05:25

Эти четыре признака указывают на то, что ваш питомец испытывает стресс

7 марта 2025, 05:25
Привести собаку в свой дом — одно из самых полезных и увлекательных решений, которые вы можете принять. Однако важно помнить, что собаки требуют много заботы и внимания.

Собаки, известные своей непоколебимой преданностью, часто демонстрируют явные признаки счастья и стресса. Но насколько хорошо мы понимаем, что чувствуют наши питомцы? К счастью, эксперты выделили ключевые признаки поведения, которые могут помочь владельцам домашних животных понять, когда их собаки испытывают стресс, пишет Pravda.Ru.

Признаки стресса

Многие владельцы домашних животных выражают свою любовь с помощью объятий, но оказывается, что не все собаки ценят этот жест. Некоторые собаки на самом деле могут испытывать стресс от объятий. Это связано с тем, что когда мы обнимаем их и крепко прижимаем к себе, некоторые собаки могут чувствовать себя подавленными и напуганными.

Также есть признаки, указывающие на то, что вашей собаке не нравятся объятия: напряжённая поза, прижатые уши, облизывание губ, оскал (губы оттянуты назад) и даже поднятая лапа.

Есть также несколько явных признаков того, что ваша собака счастлива, в том числе расслабленная поза, опущенный или виляющий хвост, опущенные или слегка прижатые к голове уши, мягкая морда с приоткрытым ртом.

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