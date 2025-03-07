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Posted 7 марта, 12:17

Published 7 марта, 12:17

Modified 7 марта, 12:20

Updated 7 марта, 12:20

ФАС России решила проверить «АвтоВАЗ» после жалобы на завышение цен на автомобили

7 марта 2025, 12:17
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование автомобилей Lada. Такое решение было принято после жалобы на завышенные цены.

Сообщается, что ФАС проверит ценообразование автомобилей Lada из-за жалобы «Национального совета такси» (НСТ) на завышение цен «АвтоВАЗом». Хотя само обращение НСТ оставлено без рассмотрения из-за отсутствия необходимых документов, ФАС уже запросила у «АвтоВАЗа» информацию о хозяйственной деятельности за 2024 год и проводит анализ, пишет VSE42.RU.

НСТ указывало на значительный рост цен на Lada Granta (почти в 1,6 раза) и Lada Vesta (в 1,8 раза) за 2021–2023 годы, значительно превышающий средний рост цен на автомобили эконом-класса (28%). При этом «АвтоВАЗ» опроверг обвинения, заявив о индексации 4,3% в 2024 году и отсутствии доминирующего положения на рынке такси, передает «Интерфакс».

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