ФАС России решила проверить «АвтоВАЗ» после жалобы на завышение цен на автомобили

Posted 7 марта, 12:17
Published 7 марта, 12:17
Modified 7 марта, 12:20
Updated 7 марта, 12:20
Сообщается, что ФАС проверит ценообразование автомобилей Lada из-за жалобы «Национального совета такси» (НСТ) на завышение цен «АвтоВАЗом». Хотя само обращение НСТ оставлено без рассмотрения из-за отсутствия необходимых документов, ФАС уже запросила у «АвтоВАЗа» информацию о хозяйственной деятельности за 2024 год и проводит анализ, пишет VSE42.RU.
НСТ указывало на значительный рост цен на Lada Granta (почти в 1,6 раза) и Lada Vesta (в 1,8 раза) за 2021–2023 годы, значительно превышающий средний рост цен на автомобили эконом-класса (28%). При этом «АвтоВАЗ» опроверг обвинения, заявив о индексации 4,3% в 2024 году и отсутствии доминирующего положения на рынке такси, передает «Интерфакс».