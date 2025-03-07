ФАС России решила проверить «АвтоВАЗ» после жалобы на завышение цен на автомобили

НСТ указывало на значительный рост цен на Lada Granta (почти в 1,6 раза) и Lada Vesta (в 1,8 раза) за 2021–2023 годы, значительно превышающий средний рост цен на автомобили эконом-класса (28%). При этом «АвтоВАЗ» опроверг обвинения, заявив о индексации 4,3% в 2024 году и отсутствии доминирующего положения на рынке такси, передает «Интерфакс».