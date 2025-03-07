Исторические здания в Новосибирске разбирают на кирпичи

Posted 7 марта, 12:50
Published 7 марта, 12:50
Modified 7 марта, 13:34
Updated 7 марта, 13:34
Как рассказали местные жители, возле памятников архитектуры нередко замечают людей с мешками и авто — дореволюционный кирпич пользуется хорошим спросом. Ранее вандалы уже вывезли из зданий весь металл.
Историк, директор исторического парка «Россия — моя история», Алексей Пронин в беседе с «BFM-Новосибирск» отметил, что если не принять мер, Военный городок буквально расхитят по кирпичикам. Здания необходимо отреставрировать и организовать в них музейный комплекс, считает Пронин.
Ранее эксперты высказывались о том, что без консервации здания Военного городка рухнут в ближайшие 5 лет.
Напомним, ранее в Новосибирске прошел пикет за сохранение исторических зданий: активисты потребовали сохранить здания Военного городка, Академгородка и другие ценные исторические памятники города.