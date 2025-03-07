Исторические здания в Новосибирске разбирают на кирпичи

Историк, директор исторического парка «Россия — моя история», Алексей Пронин в беседе с «BFM-Новосибирск» отметил, что если не принять мер, Военный городок буквально расхитят по кирпичикам. Здания необходимо отреставрировать и организовать в них музейный комплекс, считает Пронин.