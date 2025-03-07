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Posted 7 марта, 12:50

Published 7 марта, 12:50

Modified 7 марта, 13:34

Updated 7 марта, 13:34

Здания постройки начала 20 века находятся в плохом состоянии

Исторические здания в Новосибирске разбирают на кирпичи

7 марта 2025, 12:50
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Здания постройки начала 20 века находятся в плохом состоянии
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Военный городок
В новосибирском Военном городке вопрос о консервации старых зданий остается нерешенным — местные жители пожаловались на участившиеся случаи, когда здания начинают растаскивать на кирпичи.

Как рассказали местные жители, возле памятников архитектуры нередко замечают людей с мешками и авто — дореволюционный кирпич пользуется хорошим спросом. Ранее вандалы уже вывезли из зданий весь металл.

Историк, директор исторического парка «Россия — моя история», Алексей Пронин в беседе с «BFM-Новосибирск» отметил, что если не принять мер, Военный городок буквально расхитят по кирпичикам. Здания необходимо отреставрировать и организовать в них музейный комплекс, считает Пронин.

Ранее эксперты высказывались о том, что без консервации здания Военного городка рухнут в ближайшие 5 лет.

Напомним, ранее в Новосибирске прошел пикет за сохранение исторических зданий: активисты потребовали сохранить здания Военного городка, Академгородка и другие ценные исторические памятники города.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#История#Сибирь#Военный городок#Вандалы#Исторические здания
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