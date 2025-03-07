Из Новосибирска в Казахстан: путь к приключениям и бешбармаку

Даже если вы немного потерялись в пространстве, смело обращайтесь к любому прохожему. С общением на русском языке здесь нет никаких проблем, а люди приветливы и с удовольствием помогут приезжему. Автора этих строк поразила дежурная на перроне одной из станций метро. Она не смогла ответить на вопрос, где в подземке находилось большое панно с изображением первого президента республики Назарбаева. Извинившись, она буквально побежала к коллегам, выяснила нужную информацию и так же бегом вернулась обратно, еще раз принося извинения, что не смогла удовлетворить любопытство пассажира сразу. Можете себе представить такую ситуацию в новосибирском метро?