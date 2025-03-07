atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 06:56

Published 7 марта, 06:56

Modified 7 марта, 08:45

Updated 7 марта, 08:45

Город хорош в любую погоду

Из Новосибирска в Казахстан: путь к приключениям и бешбармаку

7 марта 2025, 06:56
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Город хорош в любую погоду

Путешественник из Новосибирска рассказал, чем его покорил Казахстан

Бывшая столица Казахстана — город, где смешались религии, разные стили архитектуры, погода может меняться несколько раз в день, а радушие жителей неизменно.

Совсем скоро в южную столицу Казахстана, город Алматы, придет настоящая солнечная весна. Нагретый воздух наполнится ароматами шашлыка и распускающихся листьев, а количество туристов на улицах вырастет на порядок. Корреспондент Atas.Info улетел из Новосибирска в Алматы в межсезонье и ответственно заявляет — город хорош в любую погоду.

В 1997 году президент Назарбаев перенёс столицу в Астану, расположенную в центре республики. Алматы достался титул южной столицы, и город до сих пор остаётся самым большим и оживлённым в Казахстане.
В 1997 году президент Назарбаев перенёс столицу в Астану, расположенную в центре республики. Алматы достался титул южной столицы, и город до сих пор остаётся самым большим и оживлённым в Казахстане.
В 1997 году президент Назарбаев перенёс столицу в Астану, расположенную в центре республики. Алматы достался титул южной столицы, и город до сих пор остаётся самым большим и оживлённым в Казахстане.
В 1997 году президент Назарбаев перенёс столицу в Астану, расположенную в центре республики. Алматы достался титул южной столицы, и город до сих пор остаётся самым большим и оживлённым в Казахстане.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Кстати, очень многие местные до сих пор называют город его советским названием — Алма-Ата. Но гостям в общении с горожанами лучше все-таки употреблять действующее наименование. Для туристов главный интерес представляет так называемый «золотой квадрат» — район между улицами Сатпаева, Райымбек батыра, проспектом Достык и проспектом Сейфуллина, а также две пешеходные улицы — Жибек Жолы («Шёлковый путь») и Панфилова. Эта часть города спланирована очень понятно — все улицы параллельны или перпендикулярны друг другу, так что заблудиться там невозможно.

Нужно понимать, что сплошной исторической и интересной застройки в городе не существует, так что от одной любопытной локации до другой придется ходить пешком. Что, впрочем, не требует особенных усилий.
Нужно понимать, что сплошной исторической и интересной застройки в городе не существует, так что от одной любопытной локации до другой придется ходить пешком. Что, впрочем, не требует особенных усилий.
Нужно понимать, что сплошной исторической и интересной застройки в городе не существует, так что от одной любопытной локации до другой придется ходить пешком. Что, впрочем, не требует особенных усилий.
Нужно понимать, что сплошной исторической и интересной застройки в городе не существует, так что от одной любопытной локации до другой придется ходить пешком. Что, впрочем, не требует особенных усилий.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Даже если вы немного потерялись в пространстве, смело обращайтесь к любому прохожему. С общением на русском языке здесь нет никаких проблем, а люди приветливы и с удовольствием помогут приезжему. Автора этих строк поразила дежурная на перроне одной из станций метро. Она не смогла ответить на вопрос, где в подземке находилось большое панно с изображением первого президента республики Назарбаева. Извинившись, она буквально побежала к коллегам, выяснила нужную информацию и так же бегом вернулась обратно, еще раз принося извинения, что не смогла удовлетворить любопытство пассажира сразу. Можете себе представить такую ситуацию в новосибирском метро?

Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.
Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.
Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.
Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.
Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.
Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.
Метро в Алматы открыли в конце 2011 года. Одна ветка состоит из 11 станций, оформленных в различных стилях. Пассажиров перевозят 4-вагонные составы, специально спроектированные южнокорейской компанией Hyunday. Двигаются они по рельсам очень тихо и плавно, что непривычно для человека, привыкшего к российским подземкам.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Одна из отличительных черт бывшей столицы — много интересных построек в стиле советского модернизма. Пожалуй, одна из самых известных — гостиница «Казахстан», изображение которой часто встречается на открытках и рекламных материалах. 26-этажное здание высотой 102 метра возвели в 1977 году, и учитывая сильную сейсмическую активность в регионе, это стало настоящим прорывом в архитектуре того времени. Сейчас гостиница сохраняет первоначальный облик, а внутри полностью реконструирована и считается фешенебельным 5-звездочным отелем.

До 2008 года гостиница была самым высоким зданием в городе. Почти сразу после постройки, в 1979, она получила статус памятника архитектуры республиканского значения.
До 2008 года гостиница была самым высоким зданием в городе. Почти сразу после постройки, в 1979, она получила статус памятника архитектуры республиканского значения.
До 2008 года гостиница была самым высоким зданием в городе. Почти сразу после постройки, в 1979, она получила статус памятника архитектуры республиканского значения.
До 2008 года гостиница была самым высоким зданием в городе. Почти сразу после постройки, в 1979, она получила статус памятника архитектуры республиканского значения.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Но пожалуй, самой необычной постройкой в духе советского модернизма можно считать республиканский дворец пионеров и школьников. Здание сочетает в себе национальные элементы и подход советской архитектурной школы. Рассчитано на одновременные занятия в кружках и секциях более 2 тысяч детей, имеется плавательный бассейн и даже обсерватория, расположенная в 40-метровой башне.

Комплекс и сейчас используется по своему первоначальному назначению — тут занимаются творчеством, спортом и музыкой тысячи юных жителей Алматы.
Комплекс и сейчас используется по своему первоначальному назначению — тут занимаются творчеством, спортом и музыкой тысячи юных жителей Алматы.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В целом по городу разбросано множество самых разных примеров советского модернизма. Кому-то часть зданий может показаться мрачными и некрасивыми, но это яркие образцы творчества архитекторов того времени. Обычные хрущевки и панельные 9-этажки тоже отличаются наличием наружных конструкций, напоминающих национальные орнаменты. Их назначение вполне функционально — такие решетчатые накладки уменьшают проникновение в квартиру солнечных лучей в жаркие дни.

В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.
В окружении голых веток деревьев, на которых еще не распустились листья, эти здания смотрятся очень брутально.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Зеленый базар — самый крупный, самый старый, и самый интересный городской рынок. Это место из разряда must have для любого гостя города. Даже если вы равнодушны к гастрономии и не собираетесь ничего покупать, сюда обязательно нужно зайти, чтобы проникнутся атмосферой. Даже если вы равнодушны к гастрономии и не собираетесь ничего покупать, сюда обязательно нужно зайти, чтобы проникнутся атмосферой. Лайфхак для тех, кто хочет сэкономить на еде: можно просто останавливаться у понравившегося прилавка и продавцы буквально заставят вас попробовать все, что там представлено.

К слову, о еде. В первую очередь, это мясо во всевозможных вариациях — шашлык, бешбармак, манты, сорпа и так далее. Вкусно неимоверно, а если не посещать пафосные заведения, рассчитанные на избалованного туриста, а снимать пробу в обычных шашлычных и подобных рядовых заведениях, то выходит еще и очень бюджетно. Отдельно стоить отметить столовые, которыми очень плотно насыщен город. За 300-400 рулей там можно не просто вкусно поесть, а наесться до отвала.

Интерьер многих рядовых заведений общепита, даже далеко от туристических маршрутов, выполнен в национальном стиле.
Интерьер многих рядовых заведений общепита, даже далеко от туристических маршрутов, выполнен в национальном стиле.
Интерьер многих рядовых заведений общепита, даже далеко от туристических маршрутов, выполнен в национальном стиле.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

И конечно, невозможно быть в Алматы и не посетить Медеу, самый высокогорный каток в мире. Туда из центра можно добраться на городском автобусе № 12. Кстати, проезд в общественном транспорте недорогой — 120 тенге, что по действующему на момент публикации курсу составляет около 21,5 рублей. Но есть один нюанс — ни банковской картой, ни наличными в автобусах и троллейбусах рассчитаться нельзя. Оплата происходит по QR-коду с использованием специального приложения ONAY. Установить его просто, пополнение с банковской карты происходит мгновенно.

Если у вас нет проблем со здоровьем, то немного выше самого катка расположена легендарная «лестница здоровья». Ее 842 ступени ведут на гребень противоселевой плотины, откуда открывается шикарный вид. А если вы захотите покататься на коньках, то лучше их брать в городе, где есть многочисленные пункты проката. Там оборудование обычно в хорошем состоянии и в формате «взял утром — вернул вечером» пара коньков обойдется в 1000 тенге. На самом Медеу прокат стоит 2500 тенге, а состояние оборудования оставляет желать лучшего.
Если у вас нет проблем со здоровьем, то немного выше самого катка расположена легендарная «лестница здоровья». Ее 842 ступени ведут на гребень противоселевой плотины, откуда открывается шикарный вид. А если вы захотите покататься на коньках, то лучше их брать в городе, где есть многочисленные пункты проката. Там оборудование обычно в хорошем состоянии и в формате «взял утром — вернул вечером» пара коньков обойдется в 1000 тенге. На самом Медеу прокат стоит 2500 тенге, а состояние оборудования оставляет желать лучшего.. Фото: Артем Шершнев. atas.info

В одном материале невозможно рассказать о всех достопримечательностях Алматы. Тут и огромная городская мечеть, известная уникальной люстрой в молельном зале (туда можно зайти, главное, разуться и не шуметь), и вторая по высоте деревянная церковь в мире, и парк развлечений на горе Кок-Тобе, и множество других интересных мест.

Для посещения южной столицы Казахстана не нужна виза, путь на самолете из Новосибирска занимает немногим более двух часов, а помимо исторической части, тут есть где разгуляться любителям шопинга. Все ушедшие из России бренды широко представлены фирменными магазинами, а цены в них радуют глаз.

Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.
Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами.. Фото: Артем Шершнев. atas.info
А вы вы были в Казахстане?
Проголосовало: 3 чел.
От Италии до Сахалина: топ секретов путешественника как увидеть мир и не разориться
Узнать подробнее
Читайте также:
Из Новосибирска на Алтай: почему важно увидеть чудо-озеро Лебединое своими глазамиБарев дзес, Армения! — субъективные заметки опытного путешественникаОбская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
#Артем Шершнев#Новосибирск#Фото#Казахстан#Путешествия#Опросы#Достопримечательности#Алматы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика