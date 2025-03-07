Из Новосибирска в Казахстан: путь к приключениям и бешбармаку

Posted 7 марта, 06:56
Published 7 марта, 06:56
Modified 7 марта, 08:45
Updated 7 марта, 08:45
Совсем скоро в южную столицу Казахстана, город Алматы, придет настоящая солнечная весна. Нагретый воздух наполнится ароматами шашлыка и распускающихся листьев, а количество туристов на улицах вырастет на порядок. Корреспондент Atas.Info улетел из Новосибирска в Алматы в межсезонье и ответственно заявляет — город хорош в любую погоду.
Кстати, очень многие местные до сих пор называют город его советским названием — Алма-Ата. Но гостям в общении с горожанами лучше все-таки употреблять действующее наименование. Для туристов главный интерес представляет так называемый «золотой квадрат» — район между улицами Сатпаева, Райымбек батыра, проспектом Достык и проспектом Сейфуллина, а также две пешеходные улицы — Жибек Жолы («Шёлковый путь») и Панфилова. Эта часть города спланирована очень понятно — все улицы параллельны или перпендикулярны друг другу, так что заблудиться там невозможно.
Даже если вы немного потерялись в пространстве, смело обращайтесь к любому прохожему. С общением на русском языке здесь нет никаких проблем, а люди приветливы и с удовольствием помогут приезжему. Автора этих строк поразила дежурная на перроне одной из станций метро. Она не смогла ответить на вопрос, где в подземке находилось большое панно с изображением первого президента республики Назарбаева. Извинившись, она буквально побежала к коллегам, выяснила нужную информацию и так же бегом вернулась обратно, еще раз принося извинения, что не смогла удовлетворить любопытство пассажира сразу. Можете себе представить такую ситуацию в новосибирском метро?
Одна из отличительных черт бывшей столицы — много интересных построек в стиле советского модернизма. Пожалуй, одна из самых известных — гостиница «Казахстан», изображение которой часто встречается на открытках и рекламных материалах. 26-этажное здание высотой 102 метра возвели в 1977 году, и учитывая сильную сейсмическую активность в регионе, это стало настоящим прорывом в архитектуре того времени. Сейчас гостиница сохраняет первоначальный облик, а внутри полностью реконструирована и считается фешенебельным 5-звездочным отелем.
Но пожалуй, самой необычной постройкой в духе советского модернизма можно считать республиканский дворец пионеров и школьников. Здание сочетает в себе национальные элементы и подход советской архитектурной школы. Рассчитано на одновременные занятия в кружках и секциях более 2 тысяч детей, имеется плавательный бассейн и даже обсерватория, расположенная в 40-метровой башне.
В целом по городу разбросано множество самых разных примеров советского модернизма. Кому-то часть зданий может показаться мрачными и некрасивыми, но это яркие образцы творчества архитекторов того времени. Обычные хрущевки и панельные 9-этажки тоже отличаются наличием наружных конструкций, напоминающих национальные орнаменты. Их назначение вполне функционально — такие решетчатые накладки уменьшают проникновение в квартиру солнечных лучей в жаркие дни.
Зеленый базар — самый крупный, самый старый, и самый интересный городской рынок. Это место из разряда must have для любого гостя города. Даже если вы равнодушны к гастрономии и не собираетесь ничего покупать, сюда обязательно нужно зайти, чтобы проникнутся атмосферой. Даже если вы равнодушны к гастрономии и не собираетесь ничего покупать, сюда обязательно нужно зайти, чтобы проникнутся атмосферой. Лайфхак для тех, кто хочет сэкономить на еде: можно просто останавливаться у понравившегося прилавка и продавцы буквально заставят вас попробовать все, что там представлено.
К слову, о еде. В первую очередь, это мясо во всевозможных вариациях — шашлык, бешбармак, манты, сорпа и так далее. Вкусно неимоверно, а если не посещать пафосные заведения, рассчитанные на избалованного туриста, а снимать пробу в обычных шашлычных и подобных рядовых заведениях, то выходит еще и очень бюджетно. Отдельно стоить отметить столовые, которыми очень плотно насыщен город. За 300-400 рулей там можно не просто вкусно поесть, а наесться до отвала.
И конечно, невозможно быть в Алматы и не посетить Медеу, самый высокогорный каток в мире. Туда из центра можно добраться на городском автобусе № 12. Кстати, проезд в общественном транспорте недорогой — 120 тенге, что по действующему на момент публикации курсу составляет около 21,5 рублей. Но есть один нюанс — ни банковской картой, ни наличными в автобусах и троллейбусах рассчитаться нельзя. Оплата происходит по QR-коду с использованием специального приложения ONAY. Установить его просто, пополнение с банковской карты происходит мгновенно.
В одном материале невозможно рассказать о всех достопримечательностях Алматы. Тут и огромная городская мечеть, известная уникальной люстрой в молельном зале (туда можно зайти, главное, разуться и не шуметь), и вторая по высоте деревянная церковь в мире, и парк развлечений на горе Кок-Тобе, и множество других интересных мест.
Для посещения южной столицы Казахстана не нужна виза, путь на самолете из Новосибирска занимает немногим более двух часов, а помимо исторической части, тут есть где разгуляться любителям шопинга. Все ушедшие из России бренды широко представлены фирменными магазинами, а цены в них радуют глаз.