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Posted 7 марта, 03:34

Published 7 марта, 03:34

Modified 7 марта, 03:36

Updated 7 марта, 03:36

В Новосибирске злые собаки

Комик из Comedy Club высмеял лающих собак в Новосибирске

7 марта 2025, 03:34
Фото: 1MI. В Новосибирске злые собаки
Новосибирские собаки стали объектом шуток комиков: на ТНТ показали выпуск известного шоу с участием сибиряка.

В юмористическом шоу Comedy Club (18+) затронули тему собак в Новосибирске. Юморист показал ролики с мнениями россиян о жизни в Дубае: среди них был уроженец столицы Сибири.

Мужчина рассказал, что раньше часто выбегал на пробежку в парке Березовая роща. Там на него кидались и лаяли собаки. Его удивило, что в ОАЭ такого нет: псы не бросаются и не гавкают на людей, вовсе игнорируя пешеходов.

Комик Женя Синяков пошутил, что в Дубае собаки предлагают вкладываться в недвижимость. Новосибирец же высказался: животные являются отражением внутреннего мира своих владельцев. На это комик ответил, что у сибиряка однозначно глупый пес.

Фото: Comedy Club (18+)

Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин контролирует ситуацию с бродячими собаками в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Собаки#Дубай
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