Комик из Comedy Club высмеял лающих собак в Новосибирске

Posted 7 марта, 03:34
Published 7 марта, 03:34
Modified 7 марта, 03:36
Updated 7 марта, 03:36
В юмористическом шоу Comedy Club (18+) затронули тему собак в Новосибирске. Юморист показал ролики с мнениями россиян о жизни в Дубае: среди них был уроженец столицы Сибири.
Мужчина рассказал, что раньше часто выбегал на пробежку в парке Березовая роща. Там на него кидались и лаяли собаки. Его удивило, что в ОАЭ такого нет: псы не бросаются и не гавкают на людей, вовсе игнорируя пешеходов.
Комик Женя Синяков пошутил, что в Дубае собаки предлагают вкладываться в недвижимость. Новосибирец же высказался: животные являются отражением внутреннего мира своих владельцев. На это комик ответил, что у сибиряка однозначно глупый пес.
Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин контролирует ситуацию с бродячими собаками в Новосибирске.