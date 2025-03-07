Комик из Comedy Club высмеял лающих собак в Новосибирске

Мужчина рассказал, что раньше часто выбегал на пробежку в парке Березовая роща. Там на него кидались и лаяли собаки. Его удивило, что в ОАЭ такого нет: псы не бросаются и не гавкают на людей, вовсе игнорируя пешеходов.