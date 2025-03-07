Корпорация МСП и ФАС ввели практику «бесшовного» реагирования по неплатежам бизнесу

О подразумевает, что после получения обращения от предпринимателя через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ корпорация начинает процесс урегулирования спора в досудебном порядке. Если это не приводит к результату, корпорация передает все необходимые материалы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности.