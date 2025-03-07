Корпорация МСП и ФАС ввели практику «бесшовного» реагирования по неплатежам бизнесу

Posted 7 марта, 10:24
Published 7 марта, 10:24
Modified 7 марта, 10:24
Updated 7 марта, 10:24
Для решения проблемы с долгами, возникшими из-за нарушения сроков оплаты товаров и услуг, Корпорация МСП совместно с ФАС России и ключевыми бизнес-объединениями («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») запустила «бесшовный» механизм реагирования, пишут РИА Новости.
О подразумевает, что после получения обращения от предпринимателя через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ корпорация начинает процесс урегулирования спора в досудебном порядке. Если это не приводит к результату, корпорация передает все необходимые материалы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности.
Благодаря сотрудничеству Корпорации МСП и ФАС России с декабря 2024 года долги перед поставщиками по 16 контрактам на общую сумму 228 миллионов рублей были погашены полностью или частично. В отношении семи компаний-заказчиков были инициированы административные разбирательства.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что к концу февраля было зарегистрировано 437 жалоб от представителей малого и среднего бизнеса на задержки с оплатой поставленных товаров и оказанных услуг. Общая сумма непогашенной задолженности перед МСП составила около 5,1 миллиарда рублей.
По словам Исаевича, благодаря взаимодействию с соответствующими структурами и организациями корпорации удалось добиться выплаты более 4,2 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что сотрудничество с антимонопольным ведомством значительно повышает эффективность работы по погашению долгов и сокращает сроки выплат бизнесу.
Исаевич отметил, что ранее предпринимателям приходилось самостоятельно обращаться в суд для решения вопросов о взыскании задолженностей. Теперь же Корпорация МСП берет на себя роль посредника в общении с заказчиками и Федеральной антимонопольной службой. Средний срок просрочки платежей по обращениям, зарегистрированным в 2025 году, составил 112 дней.
Исаевич подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса крайне важна своевременная оплата выполненных контрактов для поддержания финансовой стабильности, обеспечения непрерывности деятельности и дальнейшего развития. В большинстве случаев удается найти взаимоприемлемое решение без обращения в суд. Тем не менее в отдельных случаях необходимо привлекать недобросовестных заказчиков к ответственности.