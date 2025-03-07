Корпорация МСП: В 2024 году МСБ привлек финансирование в размере более 1 трлн рублей

Posted 7 марта, 07:21
Published 7 марта, 07:21
Modified 7 марта, 07:21
Updated 7 марта, 07:21
Количество предприятий, получивших поддержку, также достигло исторического максимума: гарантиями и поручительствами НГС воспользовались почти 74 000 предпринимателей, показав рост на 71% по сравнению с 2023 годом. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
На фоне роста господдержки количество субъектов МСБ достигло 6,59 миллиона. Ключевым инструментом развития бизнеса стала НГС, успешно решившая проблему обеспечения залога при кредитовании. На это обратил внимание генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Финансирование организаций, занимающихся научно-технической деятельностью, демонстрирует уверенный рост: за 2024 год показатель увеличился вдвое, достигнув 81,5 миллиарда рублей. В секторе информационных технологий также зафиксирована положительная тенденция — рост на 12%.
«Это важный тренд, ведь именно эти компании сегодня находятся на передовой и формируют научный и производственный потенциал страны для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета», — сказал Александр Исаевич.
Среди отраслей экономики лидирующие позиции по объему поддержки заняли: обрабатывающая промышленность (252,9 млрд рублей), строительство (236,7 млрд рублей), научно-технический сектор (81,5 млрд рублей), транспортировка и хранение (67,4 млрд рублей), сельское хозяйство (50,3 млрд рублей), сфера услуг (общепит и гостиничный бизнес — 29,7 млрд рублей, IT-компании — 24,7 млрд рублей).
В 2024 году наибольшее финансирование за счет НГС получили предприятия малого и среднего бизнеса из столичных территорий (Москва, Санкт-Петербург и Московская область). За ними следуют Свердловская область с показателем 88,6 млрд рублей, Ростовская область — 37,1 млрд рублей, Краснодарский край — 35,7 млрд рублей, Республика Татарстан — 28,8 млрд рублей и Новосибирская область — 28,1 млрд рублей.
Выросла поддержка и в новых регионах России. В ДНР она достигла 1,3 млрд рублей, в ЛНР — 0,9 млрд рублей, в Запорожской области — 0,6 млрд рублей, в Херсонской области — 0,2 млрд рублей.
По темпам роста привлеченного финансирования лидируют Брянская область (рост на 267%), Архангельская область (158%). Значительно нарастили поддержку республики Адыгея и Калмыкия: прирост в этих регионах составил 199% и 185% соответственно.