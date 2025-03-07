Мэрия Новосибирска нашла замену арестованной замначальника дептранса

Posted 7 марта, 01:58
Published 7 марта, 01:58
Modified 7 марта, 02:00
Updated 7 марта, 02:00
В администрации Новосибирска объявили о новом назначении в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса. Исполняющим обязанности заместителя руководителя структуры стал Виктор Хихлов, ранее возглавлявший МКУ «Управление дорожного строительства». Об этом сообщило издание «Континент Сибирь» со ссылкой на заявление Михаила Столярова, начальника департамента информационной политики мэрии.
Как пояснили в мэрии, кадровое решение связано с временным отсутствием основного сотрудника на этой позиции. Хихлов, занимавший пост главы дорожного управления с 2021 года, покинул должность в июне 2024-го по нераскрытым причинам. До этого освободившееся кресло заместителя принадлежало Олесе Богомазовой, которая с 2024 года находится под домашним арестом по делу о коррупции.
Напомним, в 2023 году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса разделили на два самостоятельных органа:
Дорожно-благоустроительный комплекс возглавил Александр Стефанов;
Департамент транспорта перешёл под управление Павла Ивахненко.
Эксперты отмечают, что частые кадровые перестановки и структурные изменения могут быть связаны с попытками оптимизировать работу ведомства после серии скандалов. Однако эффективность этих мер пока остается под вопросом.