atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 01:58

Published 7 марта, 01:58

Modified 7 марта, 02:00

Updated 7 марта, 02:00

Кто стал замом

Мэрия Новосибирска нашла замену арестованной замначальника дептранса

7 марта 2025, 01:58
Фото: atas.info. Кто стал замом

В Новосибирске определили нового замглавы департамента благоустройства

Кадровые изменения в дорожном ведомстве Новосибирска: кто стал новым замглавы департамента благоустройства.

В администрации Новосибирска объявили о новом назначении в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса. Исполняющим обязанности заместителя руководителя структуры стал Виктор Хихлов, ранее возглавлявший МКУ «Управление дорожного строительства». Об этом сообщило издание «Континент Сибирь» со ссылкой на заявление Михаила Столярова, начальника департамента информационной политики мэрии.

Как пояснили в мэрии, кадровое решение связано с временным отсутствием основного сотрудника на этой позиции. Хихлов, занимавший пост главы дорожного управления с 2021 года, покинул должность в июне 2024-го по нераскрытым причинам. До этого освободившееся кресло заместителя принадлежало Олесе Богомазовой, которая с 2024 года находится под домашним арестом по делу о коррупции.

Напомним, в 2023 году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса разделили на два самостоятельных органа:

  • Дорожно-благоустроительный комплекс возглавил Александр Стефанов;

  • Департамент транспорта перешёл под управление Павла Ивахненко.

Эксперты отмечают, что частые кадровые перестановки и структурные изменения могут быть связаны с попытками оптимизировать работу ведомства после серии скандалов. Однако эффективность этих мер пока остается под вопросом.

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительниц Новосибирска приглашают рожать в джакузиЛихачей-блогеров задержали в Новосибирске благодаря видеороликам в соцсетяхВсе оттенки серого: торговые киоски в Новосибирске приведут к единому стилю
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Назначение#Чиновник#Пост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика