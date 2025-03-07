Мэрия Новосибирска нашла замену арестованной замначальника дептранса

Как пояснили в мэрии, кадровое решение связано с временным отсутствием основного сотрудника на этой позиции. Хихлов, занимавший пост главы дорожного управления с 2021 года, покинул должность в июне 2024-го по нераскрытым причинам. До этого освободившееся кресло заместителя принадлежало Олесе Богомазовой, которая с 2024 года находится под домашним арестом по делу о коррупции.