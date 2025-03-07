На Новосибирскую область обрушится снежный шторм

Posted 7 марта, 04:33
Published 7 марта, 04:33
Modified 7 марта, 04:35
Updated 7 марта, 04:35
Метеорологи предупреждают: 7 марта регион накроет мощная метель с резкими перепадами температуры. Основной удар стихии придётся на дневные и вечерние часы.
Прогноз по данным УГМС
Ветер: шквалы до 17 м/с (юго-западное направление).
Осадки: мокрый снег, усиливающийся к вечеру.
Температура: днём — около 0…+2°C, ночью — опускание до -1…-3°C.
Прогноз от популярных сервисов
«Яндекс.Погода»: снегопад с температурными «качелями» от -6°C утром до +1°C днём.
«Гисметео»: смешанные осадки (снег с дождём) — до 2,2 мм за сутки, нулевая температура днём.
Риски и рекомендации
На дорогах ожидается гололёд из-за перехода отрицательных температур в положительные и обратно. Горожанам советуют:
Отложить поездки на личном транспорте;
Выбирать общественный транспорт при необходимости выхода из дома;
Остерегаться падений сосулек и снежных пластов с крыш.
Ухудшение погоды продлится минимум два дня. Сильный ветер и снижение видимости до 500 метров могут затруднить работу аэропорта и междугородних трасс.