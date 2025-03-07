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Posted 7 марта, 04:33

Published 7 марта, 04:33

Modified 7 марта, 04:35

Updated 7 марта, 04:35

Будет метель

На Новосибирскую область обрушится снежный шторм

7 марта 2025, 04:33
Фото: 1MI. Будет метель
В Новосибирской области поднимется сильная метель, о чем говорят данные синоптиков.

Метеорологи предупреждают: 7 марта регион накроет мощная метель с резкими перепадами температуры. Основной удар стихии придётся на дневные и вечерние часы.

Прогноз по данным УГМС

  • Ветер: шквалы до 17 м/с (юго-западное направление).

  • Осадки: мокрый снег, усиливающийся к вечеру.

  • Температура: днём — около 0…+2°C, ночью — опускание до -1…-3°C.

Прогноз от популярных сервисов

  • «Яндекс.Погода»: снегопад с температурными «качелями» от -6°C утром до +1°C днём.

  • «Гисметео»: смешанные осадки (снег с дождём) — до 2,2 мм за сутки, нулевая температура днём.

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Риски и рекомендации

На дорогах ожидается гололёд из-за перехода отрицательных температур в положительные и обратно. Горожанам советуют:

  • Отложить поездки на личном транспорте;

  • Выбирать общественный транспорт при необходимости выхода из дома;

  • Остерегаться падений сосулек и снежных пластов с крыш.

Ухудшение погоды продлится минимум два дня. Сильный ветер и снижение видимости до 500 метров могут затруднить работу аэропорта и междугородних трасс.

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