Названа причина срыва сроков строительства концессионных поликлиник в Новосибирске

Строительство медучреждений в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Новосибирске оказалось под угрозой срыва. Как сообщает «РБК Новосибирск», с осени 2023 года работы фактически заморожены из-за невозможности привлечь кредитные ресурсы. Ключевым препятствием стал резкий рост ключевой ставки ЦБ, что сделало банковские займы для инвесторов экономически невыгодными.