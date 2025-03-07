Названа причина срыва сроков строительства концессионных поликлиник в Новосибирске

Posted 7 марта, 02:47
Published 7 марта, 02:47
Modified 7 марта, 02:48
Updated 7 марта, 02:48
Строительство медучреждений в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Новосибирске оказалось под угрозой срыва. Как сообщает «РБК Новосибирск», с осени 2023 года работы фактически заморожены из-за невозможности привлечь кредитные ресурсы. Ключевым препятствием стал резкий рост ключевой ставки ЦБ, что сделало банковские займы для инвесторов экономически невыгодными.
Соглашение между областным Минздравом и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС») предполагало возведение семи поликлиник. Первоначальный бюджет в 6,5 млрд рублей за пять лет вырос почти втрое — до 19,5 млрд.
Эксперты отмечают, что инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ резко увеличили стоимость заёмных средств, сделав проект малопривлекательным для частных инвесторов. Это ставит под вопрос выполнение графика строительства, особенно на фоне отсутствия альтернативных схем финансирования.
Власти пока не комментируют возможные меры поддержки, однако аналитики предполагают, что для спасения инициативы потребуется либо пересмотр условий концессии, либо прямое бюджетное участие. Пока же ситуация демонстрирует уязвимость механизмов ГЧП в условиях макроэкономической нестабильности. Минобр взыскал с новосибирского концессионера школ 115 млн рублей.