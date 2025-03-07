Не отказывайте в помощи в Маврикиев день: что можно и нельзя делать 7 марта

Кого почитают в этот день
В пятом столетии в Константинополе возле ворот и башни, называемых Евгениевыми, христиане заметили происходящие чудесные исцеления. По благословлению патриарха, на том месте были проведены раскопки. На месте обнаружили мощи неизвестных мучеников, которые позже были перенесены в церковь с почестями.
Праздник мощей Святых Евгениевых мучеников 2025 — приметы
- Если на 7 марта ярко светит солнце, то весна будет тёплой и ранней;
- Снег, выпавший в этот день, считается последним перед настоящим потеплением.
Приметы для дома и семьи:
- Если в этот день вы найдёте старую вещь и выбросите её, то освободите место для нового счастья;
- Услышать пение птиц утром — к добрым вестям;
- Зажженная свеча в доме в этот день принесет мир и покой в семью.
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Умыться талой водой на 7 марта — к крепкому здоровью на весь год;
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Если в этот день вы почувствуете лёгкость и радость, то весь год будет удачным
Традиции и обряды на 7 марта
- Уборка дома: таким образом можно физически очистить пространство от негативной энергии;
- Забота о близких: рекомендуется уделить время домочадцам, например, приготовить что-то особенное или просто провести время вместе;
- Молитвы и духовные практики: в этот день просят покровительства высших сил для себя и своей семьи;
- Подготовка к весне: многие в этот день начинают готовить садовый инвентарь, планировать посадки и закупать семена.