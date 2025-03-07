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Posted 7 марта, 03:07

Published 7 марта, 03:07

Modified 7 марта, 03:09

Updated 7 марта, 03:09

Народные поверья 7 марта

Не отказывайте в помощи в Маврикиев день: что можно и нельзя делать 7 марта

7 марта 2025, 03:07
Фото: 1MI. Народные поверья 7 марта
7 марта является значимой датой в православном календаре — это первая пятница Великого поста и день почитания мощей Святых Евгениевых мучеников.

Кого почитают в этот день

В пятом столетии в Константинополе возле ворот и башни, называемых Евгениевыми, христиане заметили происходящие чудесные исцеления. По благословлению патриарха, на том месте были проведены раскопки. На месте обнаружили мощи неизвестных мучеников, которые позже были перенесены в церковь с почестями.

Праздник мощей Святых Евгениевых мучеников 2025 — приметы

Погодные приметы:

  • Если на 7 марта ярко светит солнце, то весна будет тёплой и ранней;
  • Снег, выпавший в этот день, считается последним перед настоящим потеплением.

Приметы для дома и семьи:

  • Если в этот день вы найдёте старую вещь и выбросите её, то освободите место для нового счастья;
  • Услышать пение птиц утром — к добрым вестям;
  • Зажженная свеча в доме в этот день принесет мир и покой в семью.

Приметы для здоровья:

  • Умыться талой водой на 7 марта — к крепкому здоровью на весь год;

  • Если в этот день вы почувствуете лёгкость и радость, то весь год будет удачным

     

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Запреты на 7 марта

  • Нельзя ссориться и ругаться: конфликты в этот день могут принести разлад в семью на долгое время;
  • Не рекомендуется начинать новые дела: в пятницу 7 марта рекомендуется завершить старые проекты и подготовиться к новым начинаниям;
  • Запрещено выбрасывать хлеб: считается, что это может привести к финансовым трудностям на целый год;
  • Нельзя отказывать в помощи: если кто-то просит о поддержке, важно откликнуться, иначе можно навлечь на себя неприятности.

Традиции и обряды на 7 марта

  • Уборка дома: таким образом можно физически очистить пространство от негативной энергии;
  • Забота о близких: рекомендуется уделить время домочадцам, например, приготовить что-то особенное или просто провести время вместе;
  • Молитвы и духовные практики: в этот день просят покровительства высших сил для себя и своей семьи;
  • Подготовка к весне: многие в этот день начинают готовить садовый инвентарь, планировать посадки и закупать семена.
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