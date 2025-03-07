Не отказывайте в помощи в Маврикиев день: что можно и нельзя делать 7 марта

В пятом столетии в Константинополе возле ворот и башни, называемых Евгениевыми, христиане заметили происходящие чудесные исцеления. По благословлению патриарха, на том месте были проведены раскопки. На месте обнаружили мощи неизвестных мучеников, которые позже были перенесены в церковь с почестями.