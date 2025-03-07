atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 06:51

Published 7 марта, 06:51

Modified 7 марта, 06:53

Updated 7 марта, 06:53

Сколько стоят цветы

Новосибирск столкнулся с цветочным бумом перед 8 Марта: цены бьют рекорды

7 марта 2025, 06:51
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Сколько стоят цветы

В Новосибирске резко выросли цены на цветы

В Новосибирске в преддверии 8 Марта начинается ажиотажный спрос на цветы: изучаем цены на букеты.

В преддверии весеннего праздника улицы города заполонили временные торговые точки, где кипит торговля цветами. Продавцы предлагают всё: от классических тюльпанов до экзотических композиций.

Сколько стоит праздничный букет на городских рынках?

  • Тюльпаны — 150–170 руб./стебель (вдвое дороже, чем в феврале);

  • Мимоза — 500–700 руб. за ветку;

  • Комнатные растения — от 300 руб. за экземпляр в горшке.

Продавцы открыто признают: «К утру 8 Марта цены подскочат ещё на 20-30%», выяснил Om1 Новосибирск. На вопрос о вечерних скидках 7 марта отвечают уклончиво, ссылаясь на рыночный спрос.

Стихийные рынки с цветами
Стихийные рынки с цветами
Стихийные рынки с цветами. Фото: Om1 Новосибирск

Как сэкономить: лайфхаки

  • Альтернативные варианты: вместо тюльпан, купить герберы, хризантемы или нарциссы, пока они остаются в ценовом диапазоне 100–120 руб./шт.

  • Правило ранней покупки: свежие партии раскупают к полудню, поэтому флористы советуют приходить к 8:00–9:00.

  • Проверка качества: у мимозы соцветия должны быть ярко-жёлтыми, а стебли тюльпанов — без слизи у среза.

Главное — торговаться и проверять свежесть: некоторые «залежавшиеся» букеты искусственно оживляют льдом. Уже 9 марта цены на тюльпаны упадут до 70–90 ₽, а мимоза исчезнет с прилавков до следующего года.

Цветы на рынках дорогие
Цветы на рынках дорогие. Фото: atas.info

Цены в интернет-магазинах Новосибирска

В онлайн-магазинах продавцы, в основном, продают готовые букеты. Их стоимость кусается. Например, ценовой диапазон на тюльпаны с украшенной композицией варьируется от 4 до 5 тысяч рублей — это бюджетный сегмент. Ирисы, комбинированные с тюльпанами, стоят от 4 900 рублей. Если брать букет тюльпан с розами, то выйдет он в пределах 5 390 рублей. Букет из 9 красных роз обойдется в 3 230, а из 25 цветков — 7 130.

Фото: novosibirsk.rus-buket

Стоимость нежных букетов, для утонченной женщины, начинается от 2 000 и заканчивается 7 000. Стоимость зависит от пожеланий покупателя: цветов, их цвета и сочетания.

Фото: flowwow.com

На Авито можно найти не только букеты, но и мужа или парня на 8 Марта. Такой вариант подойдет для одиноких женщин: мужчина одарит прекрасный пол своей заботой, накормит завтраком и подарит букет цветов. Обойдется такая услуга минимум в 50 тысяч рублей.

Также продавцы предлагают альтернативный вариант живым цветам — клубнику в шоколаде в виде букета. Цены разные, но точно ударят по кошельку: надо приготовить 31 тысячу.

Фото: Авито

Ранее стало известно, что не все женщины мечтают о цветах. Некоторых желают получить на 8 Марта путешествие, или же сходить в театр, а также потратить сертификат на уходовые услуги или косметику.

В Новосибирске мошенники обманывают женщин доставкой цветов к 8 Марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Солнца не ждите: какой будет погода 8 Марта в НовосибирскеВ Новосибирске ФСБ пресекла утечку информации в СИУ РАНХиГСНа Новосибирскую область обрушится снежный штормКомик из Comedy Club высмеял лающих собак в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Цены#Обзор#Цветы#8 Марта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика