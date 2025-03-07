Новосибирск столкнулся с цветочным бумом перед 8 Марта: цены бьют рекорды

Posted 7 марта, 06:51
Published 7 марта, 06:51
Modified 7 марта, 06:53
Updated 7 марта, 06:53
В преддверии весеннего праздника улицы города заполонили временные торговые точки, где кипит торговля цветами. Продавцы предлагают всё: от классических тюльпанов до экзотических композиций.
Тюльпаны — 150–170 руб./стебель (вдвое дороже, чем в феврале);
Мимоза — 500–700 руб. за ветку;
Комнатные растения — от 300 руб. за экземпляр в горшке.
Продавцы открыто признают: «К утру 8 Марта цены подскочат ещё на 20-30%», выяснил Om1 Новосибирск. На вопрос о вечерних скидках 7 марта отвечают уклончиво, ссылаясь на рыночный спрос.
Как сэкономить: лайфхаки
Альтернативные варианты: вместо тюльпан, купить герберы, хризантемы или нарциссы, пока они остаются в ценовом диапазоне 100–120 руб./шт.
Правило ранней покупки: свежие партии раскупают к полудню, поэтому флористы советуют приходить к 8:00–9:00.
Проверка качества: у мимозы соцветия должны быть ярко-жёлтыми, а стебли тюльпанов — без слизи у среза.
Главное — торговаться и проверять свежесть: некоторые «залежавшиеся» букеты искусственно оживляют льдом. Уже 9 марта цены на тюльпаны упадут до 70–90 ₽, а мимоза исчезнет с прилавков до следующего года.
В онлайн-магазинах продавцы, в основном, продают готовые букеты. Их стоимость кусается. Например, ценовой диапазон на тюльпаны с украшенной композицией варьируется от 4 до 5 тысяч рублей — это бюджетный сегмент. Ирисы, комбинированные с тюльпанами, стоят от 4 900 рублей. Если брать букет тюльпан с розами, то выйдет он в пределах 5 390 рублей. Букет из 9 красных роз обойдется в 3 230, а из 25 цветков — 7 130.
Стоимость нежных букетов, для утонченной женщины, начинается от 2 000 и заканчивается 7 000. Стоимость зависит от пожеланий покупателя: цветов, их цвета и сочетания.
На Авито можно найти не только букеты, но и мужа или парня на 8 Марта. Такой вариант подойдет для одиноких женщин: мужчина одарит прекрасный пол своей заботой, накормит завтраком и подарит букет цветов. Обойдется такая услуга минимум в 50 тысяч рублей.
Также продавцы предлагают альтернативный вариант живым цветам — клубнику в шоколаде в виде букета. Цены разные, но точно ударят по кошельку: надо приготовить 31 тысячу.
Ранее стало известно, что не все женщины мечтают о цветах. Некоторых желают получить на 8 Марта путешествие, или же сходить в театр, а также потратить сертификат на уходовые услуги или косметику.