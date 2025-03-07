Новосибирск столкнулся с цветочным бумом перед 8 Марта: цены бьют рекорды

В онлайн-магазинах продавцы, в основном, продают готовые букеты. Их стоимость кусается. Например, ценовой диапазон на тюльпаны с украшенной композицией варьируется от 4 до 5 тысяч рублей — это бюджетный сегмент. Ирисы, комбинированные с тюльпанами, стоят от 4 900 рублей. Если брать букет тюльпан с розами, то выйдет он в пределах 5 390 рублей. Букет из 9 красных роз обойдется в 3 230, а из 25 цветков — 7 130.