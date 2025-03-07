Новосибирский разведчик выжил в неравном бою с ВСУ

Posted 7 марта, 13:31
Published 7 марта, 13:31
Modified 7 марта, 13:33
Updated 7 марта, 13:33
Своей историей Роман Быков поделился с «КП-Новосибирск». Сразу после выпускного из авиаколледжа в 2021 году Роман подписал контракт. Он был принят в бригаду спецназначения в качестве разведчика-пулеметчика.
В Донецкой области Роман оказался в дозоре с двумя другими бойцами, когда им неожиданно пришлось столкнуться с группой солдат ВСУ из 8 человек. Завязалась перестрелка, к противнику подоспело подкрепление. Роман оказался ранен: пуля пробила позвонок. Двое других бойцов вели бой до прихода наших бойцов, которые заставили противника отступить.
Новосибирец выжил, но оказался прикован к инвалидной коляске на всю жизнь. Однако Роман сумел парировать удар судьбы: после тяжелой реабилитации научился сидеть, постепенно стал разрабатывать мышцы и сейчас уже может заниматься спортом.
Сейчас Роман поступил на психолога, занялся программированием, фехтованием и футболом в коляске. Он также растит сына вместе с женой. Молодой человек мечтает помогать вернувшимся с СВО.
Ранее под Новосибирском начали готовить разведчиков нового поколения.