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Posted 7 марта, 13:31

Published 7 марта, 13:31

Modified 7 марта, 13:33

Updated 7 марта, 13:33

Группа столкнулась с противником

Новосибирский разведчик выжил в неравном бою с ВСУ

7 марта 2025, 13:31
Фото: 1MI. Группа столкнулась с противником
24-летний новосибирец был тяжело ранен на СВО и остался парализованным на всю жизнь, однако не сдался: в коляске поступил ВУЗ и начал заниматься фехтованием и программированием.

Своей историей Роман Быков поделился с «КП-Новосибирск». Сразу после выпускного из авиаколледжа в 2021 году Роман подписал контракт. Он был принят в бригаду спецназначения в качестве разведчика-пулеметчика.

В Донецкой области Роман оказался в дозоре с двумя другими бойцами, когда им неожиданно пришлось столкнуться с группой солдат ВСУ из 8 человек. Завязалась перестрелка, к противнику подоспело подкрепление. Роман оказался ранен: пуля пробила позвонок. Двое других бойцов вели бой до прихода наших бойцов, которые заставили противника отступить.

Новосибирец выжил, но оказался прикован к инвалидной коляске на всю жизнь. Однако Роман сумел парировать удар судьбы: после тяжелой реабилитации научился сидеть, постепенно стал разрабатывать мышцы и сейчас уже может заниматься спортом.

Сейчас Роман поступил на психолога, занялся программированием, фехтованием и футболом в коляске. Он также растит сына вместе с женой. Молодой человек мечтает помогать вернувшимся с СВО.

Ранее под Новосибирском начали готовить разведчиков нового поколения.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#СВО#Участник СВО
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