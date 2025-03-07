Новосибирский разведчик выжил в неравном бою с ВСУ

В Донецкой области Роман оказался в дозоре с двумя другими бойцами, когда им неожиданно пришлось столкнуться с группой солдат ВСУ из 8 человек. Завязалась перестрелка, к противнику подоспело подкрепление. Роман оказался ранен: пуля пробила позвонок. Двое других бойцов вели бой до прихода наших бойцов, которые заставили противника отступить.