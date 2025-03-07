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Posted 7 марта, 12:14

Published 7 марта, 12:14

Modified 7 марта, 12:16

Updated 7 марта, 12:16

Суд не удовлетворил апелляцию

Новосибирского чиновника осудили за превышение полномочий

7 марта 2025, 12:14
Фото: Изображение Midjourney. Суд не удовлетворил апелляцию
7 марта областной суд отклонил апелляцию защиты замглавы Кыштовского района.

Сергей Голиков был признан виновным в превышении полномочий решением суда от 5 ноября 2024 года. Чиновник подписал документы, предварительно не проконтролировав ход работ.

Сторона защиты пыталась добиться отмены приговора Куйбышевского райсуда. Голиков был лишен права занимать определенные должности на 1,5 года. Апелляцию адвоката отклонили.

Сообщается, что Голиков подписал акт о приеме жилого дома по госпрограмме, не проверив ход работ. Суд оценил причиненный ущерб в 269 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске пообещали наказать виновных в гибели рабочего на стройке. Также стала известна причина срыва сроков строительства поликлиник в Новосибирске.

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