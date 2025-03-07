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Posted 7 марта, 10:29

Published 7 марта, 10:29

Modified 7 марта, 10:32

Updated 7 марта, 10:32

Новосибирский крематорий считается одним из самых необычных в России

Обыски в крематории Новосибирска: что известно о его основателе Якушине

7 марта 2025, 10:29
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Новосибирский крематорий считается одним из самых необычных в России

Стала известна причина обысков в новосибирском крематории

Силовики пришли в крематорий из-за конфликта детей его основателя Сергея Якушина, сообщил адвокат.

В пятницу, 7 марта, в крематорий, расположенный в поселке Каменка в пригороде Новосибирска пришли судебные приставы в сопровождении бойцов СОРБ. Произведен обыск, изъята бухгалтерская документация, сообщил Дмитрий Шитов, адвокат Родиона Якушина, одного из сыновей основателя крематория. Действия связаны с конфликтом между Родионом и его братом Борисом, который занимает должность директора кремационного дома. Братья конфликтуют из-за раздела наследства, главными позициями в котором являются непосредственно сам крематорий и большой земельный участок, на котором разбит так называемый Парк скорби.

Скончавшийся 4 июля 2022 года создатель первого крематория в Новосибирске Сергей Якушин слыл человеком эксцентричным, таким и вышло его детище. Крематорий проводил на своей территории концерты в День защиты детей, приобрел верблюда Яшу, с которым полюбили играть участники скорбных церемоний, устраивал онлайн-похороны, квесты и различные перфомансы. Из своих похорон Сергей Якушин тоже устроил шоу — такова была его последняя воля.

В 2012 году при крематории открыли Музей мировой погребальной культуры, где представлены тысячи экспонатов, так или иначе связанных со смертью, а посетители могут попробовать прилечь в гроб, а особо отчаянные даже испытать процесс погружения в могилу.

В последние годы жизни Сергей Якушин имел проблемы с законом. Его подозревали в причастности к скандальной коррупционной схеме, когда врачи, подкупленные представителями похоронного бизнеса, советовали родственникам умершим воспользоваться услугами конкретных компаний. Его даже объявляли в федеральной розыск, в то время, как по словам близких, Якушин проходил курс лечения в больнице и якобы не знал об интересе следователей к своей персоне. В итоге в конце 2021 года Сергея Якушина отправили под домашний арест, но до конца следствия он не дожил.

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