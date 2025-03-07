Обыски в крематории Новосибирска: что известно о его основателе Якушине

В последние годы жизни Сергей Якушин имел проблемы с законом. Его подозревали в причастности к скандальной коррупционной схеме, когда врачи, подкупленные представителями похоронного бизнеса, советовали родственникам умершим воспользоваться услугами конкретных компаний. Его даже объявляли в федеральной розыск, в то время, как по словам близких, Якушин проходил курс лечения в больнице и якобы не знал об интересе следователей к своей персоне. В итоге в конце 2021 года Сергея Якушина отправили под домашний арест, но до конца следствия он не дожил.