Программу семейной ипотеки предложили расширить в России

Posted 7 марта, 14:05
Published 7 марта, 14:05
Modified 7 марта, 14:07
Updated 7 марта, 14:07
Депутат Миронов выступил с предложением списывать по 25% от суммы ипотеки за каждого новорожденного ребенка. После рождения четвертого ребенка предлагается списывать долг полностью.
По словам инициаторов, данная мера позволит повысить рождаемость не менее чем в 1,5-3 раза.
Данную меру уже применяли в одном из районов Оренбуржья. Сообщается, что после начала действия нового механизма, рождаемость повысилась в три раза.
Ранее подсчитали, какое жилье может приобрести семья в Новосибирске за счет средств маткапитала.