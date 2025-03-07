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Posted 7 марта, 14:05

Published 7 марта, 14:05

Modified 7 марта, 14:07

Updated 7 марта, 14:07

Обнулять ипотеку предложили в Госдуме

Программу семейной ипотеки предложили расширить в России

7 марта 2025, 14:05
Фото: 1MI. Обнулять ипотеку предложили в Госдуме

Новосибирцам рассказали о возможном расширении программы семейной ипотеки

В Госдуме предложили обнулять семьям ипотеку за каждого рожденного ребенка.

Депутат Миронов выступил с предложением списывать по 25% от суммы ипотеки за каждого новорожденного ребенка. После рождения четвертого ребенка предлагается списывать долг полностью.

По словам инициаторов, данная мера позволит повысить рождаемость не менее чем в 1,5-3 раза.

Данную меру уже применяли в одном из районов Оренбуржья. Сообщается, что после начала действия нового механизма, рождаемость повысилась в три раза.

Ранее подсчитали, какое жилье может приобрести семья в Новосибирске за счет средств маткапитала.

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