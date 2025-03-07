Расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан

Posted 7 марта, 09:14
Published 7 марта, 09:14
Modified 7 марта, 09:16
Updated 7 марта, 09:16
Религиозная организация «Ихлас» планирует использовать участок для строительства объекта с молельной комнатой, трапезной и помещением для подготовки усопших к обрядам. Однако соседи опасаются, что это усилит нагрузку на инфраструктуру района.
Жители жалуются на хронические заторы во дворах, особенно в пятничные молитвы и праздники. «Машины блокируют проезды. В экстренной ситуации даже скорая не сможет подъехать», — отметила «Прецеденту» местная жительница Юлия.
Планы по организации пространства для омовения усопших вызвали резонанс. Вячеслав Ашурков, проживающий рядом с мечетью, подчеркивает: «Такие объекты запрещено размещать в жилых зонах. СанПиН требует соблюдения 50-метровой дистанции до жилья».
Мечеть на Фрунзе, построенная в 1916 году, имеет статус объекта культурного наследия. Депутат Ростислав Антонов направил обращение в мэрию, указывая, что новое строительство нарушит охранные нормы.
Представитель «Ихлас» Рафаиль Сулейманов опровергает информацию о ритуальных услугах: «В документах была ошибка. Речь идет только о подготовке к отпеванию, без омовения». Он также подчеркнул, что мечеть исторически связана с сибирскими татарами, хотя среди прихожан много мигрантов из Средней Азии.
Общественные обсуждения продлятся до 9 марта, часть голосований проходит на портале Госуслуг. На момент публикации зарегистрировано 33 возражения. Ранее на этом участке уже демонтировали незаконную постройку по решению суда, и теперь «Ихлас» пытается узаконить новое сооружение.
Юристы обращают внимание на противоречия в документах: изменение назначения земли под религиозные нужды требует согласования с нормами СанПиН и охранными обязательствами объекта культурного наследия. Горожане надеются, что власти учтут их опасения до окончательного решения.
Исход спора зависит от результатов общественных слушаний и правовой экспертизы. Если проект утвердят, жители готовы обжаловать решение в суде, ссылаясь на нарушение градостроительных и санитарных норм. Недавно правоохранители задержали мигрантов возле мечети.