Расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан

Представитель «Ихлас» Рафаиль Сулейманов опровергает информацию о ритуальных услугах: «В документах была ошибка. Речь идет только о подготовке к отпеванию, без омовения». Он также подчеркнул, что мечеть исторически связана с сибирскими татарами, хотя среди прихожан много мигрантов из Средней Азии.