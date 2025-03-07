atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 09:14

Published 7 марта, 09:14

Modified 7 марта, 09:16

Updated 7 марта, 09:16

Мечеть хотят расширить

Расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан

7 марта 2025, 09:14
Фото: 1MI. Мечеть хотят расширить
В Новосибирске предварительно одобрили проект возведения двухэтажного здания рядом с мечетью на улице Фрунзе, что спровоцировало недовольство местных жителей.

Религиозная организация «Ихлас» планирует использовать участок для строительства объекта с молельной комнатой, трапезной и помещением для подготовки усопших к обрядам. Однако соседи опасаются, что это усилит нагрузку на инфраструктуру района.

Жители жалуются на хронические заторы во дворах, особенно в пятничные молитвы и праздники. «Машины блокируют проезды. В экстренной ситуации даже скорая не сможет подъехать», — отметила «Прецеденту» местная жительница Юлия.

Планы по организации пространства для омовения усопших вызвали резонанс. Вячеслав Ашурков, проживающий рядом с мечетью, подчеркивает: «Такие объекты запрещено размещать в жилых зонах. СанПиН требует соблюдения 50-метровой дистанции до жилья».

Из Новосибирска в Казахстан: путь к приключениям и бешбармаку
Узнать подробнее

Мечеть на Фрунзе, построенная в 1916 году, имеет статус объекта культурного наследия. Депутат Ростислав Антонов направил обращение в мэрию, указывая, что новое строительство нарушит охранные нормы.

Представитель «Ихлас» Рафаиль Сулейманов опровергает информацию о ритуальных услугах: «В документах была ошибка. Речь идет только о подготовке к отпеванию, без омовения». Он также подчеркнул, что мечеть исторически связана с сибирскими татарами, хотя среди прихожан много мигрантов из Средней Азии.

В Новосибирске мигранты массово покидают Хилокский рынок — в чем причина
Узнать подробнее

Общественные обсуждения продлятся до 9 марта, часть голосований проходит на портале Госуслуг. На момент публикации зарегистрировано 33 возражения. Ранее на этом участке уже демонтировали незаконную постройку по решению суда, и теперь «Ихлас» пытается узаконить новое сооружение.

Юристы обращают внимание на противоречия в документах: изменение назначения земли под религиозные нужды требует согласования с нормами СанПиН и охранными обязательствами объекта культурного наследия. Горожане надеются, что власти учтут их опасения до окончательного решения.

Исход спора зависит от результатов общественных слушаний и правовой экспертизы. Если проект утвердят, жители готовы обжаловать решение в суде, ссылаясь на нарушение градостроительных и санитарных норм. Недавно правоохранители задержали мигрантов возле мечети.

В Новосибирске нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы страны, из которых приезжают в Новосибирскую область работать врачиДети-мигранты подвергаются буллингу в школе — что говорят психологиПод Новосибирском во время рейда опять нашли мигрантов-нелегалов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вера#Строительство#Мечеть#Споры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика