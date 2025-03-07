Редчайшее астрономическое явление смогут увидеть жители Новосибирска

Posted 7 марта, 12:07
Published 7 марта, 12:07
Modified 7 марта, 12:09
Updated 7 марта, 12:09
В ночь с 7 на 8 марта Луна поднимется максимально высоко над горизонтом — на отметку в 63 градуса 14 минут. Наблюдать такое явление можно впервые за последние 18 лет.
Увидеть высокую Луну можно будет в 20:17. После спутник пойдет на снижение. Луна будет на небе в течение 20 часов, что также является рекордной отметкой.
Также сегодня в 1:30 ночь можно увидеть, как Луна окажется сразу в трех созвездиях: в Тельце, Близнецах и созвездии Возничего примерно в 1:30 ночи 8 марта.
Ранее новосибирцам рассказали, что категорически запрещено делать в растущую Луну. Метеозависимым сообщили о самых неблагоприятных днях в марте.