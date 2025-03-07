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Posted 7 марта, 12:07

Published 7 марта, 12:07

Modified 7 марта, 12:09

Updated 7 марта, 12:09

Редкое явление можно наблюдать в НСО

Редчайшее астрономическое явление смогут увидеть жители Новосибирска

7 марта 2025, 12:07
Фото: 1MI. Редкое явление можно наблюдать в НСО
7 марта жители Новосибирской области смогут стать зрителями сразу двух необычных явлений, о чем сообщили в новосибирском планетарии.

В ночь с 7 на 8 марта Луна поднимется максимально высоко над горизонтом — на отметку в 63 градуса 14 минут. Наблюдать такое явление можно впервые за последние 18 лет.

Увидеть высокую Луну можно будет в 20:17. После спутник пойдет на снижение. Луна будет на небе в течение 20 часов, что также является рекордной отметкой.

Также сегодня в 1:30 ночь можно увидеть, как Луна окажется сразу в трех созвездиях: в Тельце, Близнецах и созвездии Возничего примерно в 1:30 ночи 8 марта.

Ранее новосибирцам рассказали, что категорически запрещено делать в растущую Луну. Метеозависимым сообщили о самых неблагоприятных днях в марте.

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#София Самарина#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Астрономическое явление#Луна#Астрономия
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