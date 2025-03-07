Свыше 11 тысяч новосибирцев обанкротились за год

Posted 7 марта, 14:36
Published 7 марта, 14:36
Modified 7 марта, 14:38
Updated 7 марта, 14:38
Заявления о банкротстве физлиц составили свыше 90% дел о банкротстве в НСО и 25% от всех исков.
По мнению экспертов, количество заявлений возросло из-за принятого закона о банкротстве физлиц. В 2026 году число заявлений о банкротстве составляло всего 873. По состоянию на 2024 год, число заявлений составило 11 175, сообщает «infopro54».
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