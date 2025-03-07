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Posted 7 марта, 14:36

Published 7 марта, 14:36

Modified 7 марта, 14:38

Updated 7 марта, 14:38

Новосибирцы массово подают заявления о банкротстве

Свыше 11 тысяч новосибирцев обанкротились за год

7 марта 2025, 14:36
Фото: 1MI. Новосибирцы массово подают заявления о банкротстве
В 2024 году свыше 11 тысяч жителей Новосибирской области подали заявление о банкротстве.

Заявления о банкротстве физлиц составили свыше 90% дел о банкротстве в НСО и 25% от всех исков.

По мнению экспертов, количество заявлений возросло из-за принятого закона о банкротстве физлиц. В 2026 году число заявлений о банкротстве составляло всего 873. По состоянию на 2024 год, число заявлений составило 11 175, сообщает «infopro54».

Как считают специалисты, процедура списания долгов стала популярна за счет отсутствия каких-либо серьезных последствий для должников. Однако данную тенденцию оценивают крайне негативно.

Ранее приставы изъяли автомобиль у новосибирца под видом обычных покупателей.

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