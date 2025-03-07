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Posted 7 марта, 08:32

Published 7 марта, 08:32

Modified 7 марта, 08:34

Updated 7 марта, 08:34

Мужчина скончался

Трагедия в Купино: печь привела к гибели новосибирского пенсионера

7 марта 2025, 08:32
Фото: 1MI. Мужчина скончался

В Новосибирской области пенсионер погиб из-за печки

В Новосибирской области мужчина погиб из-за печи: эту информацию озвучили в МЧС.

В Новосибирской области зафиксирован очередной случай гибели человека из-за нарушения техники безопасности при использовании печного отопления: на этот раз — в Купинском районе. Инцидент произошёл в частном доме города Купино, где двое мужчин отравились угарным газом из-за преждевременного перекрытия заслонки.

Сотрудники МЧС совместно с полицией вскрыли дверь двухквартирного дома после сигнала о бесчувственных жильцах. На месте обнаружили: 68-летнего мужчину без признаков жизни и его 55-летнего соседа в состоянии тяжёлой интоксикации — пострадавшего удалось реанимировать и госпитализировать.

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Проверка показала: заслонка печи была полностью закрыта, что спровоцировало накопление монооксида углерода. Мало кто понимает, что угарный газ — это невидимый убийца: он бесцветен и не имеет запаха; вызывает сонливость, потерю сознания за 5–7 минут; при концентрации 1,2% приводит к летальному исходу за 3 вдоха.

При симптомах отравления (головная боль, тошнота, спутанность сознания): немедленно откройте окна; выведите пострадавшего на воздух; вызовите скорую по номеру 103 или 112.

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