Трагедия в Купино: печь привела к гибели новосибирского пенсионера

Проверка показала: заслонка печи была полностью закрыта, что спровоцировало накопление монооксида углерода. Мало кто понимает, что угарный газ — это невидимый убийца: он бесцветен и не имеет запаха; вызывает сонливость, потерю сознания за 5–7 минут; при концентрации 1,2% приводит к летальному исходу за 3 вдоха.