Трагедия в Купино: печь привела к гибели новосибирского пенсионера

Posted 7 марта, 08:32
Published 7 марта, 08:32
Modified 7 марта, 08:34
Updated 7 марта, 08:34
В Новосибирской области зафиксирован очередной случай гибели человека из-за нарушения техники безопасности при использовании печного отопления: на этот раз — в Купинском районе. Инцидент произошёл в частном доме города Купино, где двое мужчин отравились угарным газом из-за преждевременного перекрытия заслонки.
Сотрудники МЧС совместно с полицией вскрыли дверь двухквартирного дома после сигнала о бесчувственных жильцах. На месте обнаружили: 68-летнего мужчину без признаков жизни и его 55-летнего соседа в состоянии тяжёлой интоксикации — пострадавшего удалось реанимировать и госпитализировать.
Проверка показала: заслонка печи была полностью закрыта, что спровоцировало накопление монооксида углерода. Мало кто понимает, что угарный газ — это невидимый убийца: он бесцветен и не имеет запаха; вызывает сонливость, потерю сознания за 5–7 минут; при концентрации 1,2% приводит к летальному исходу за 3 вдоха.
При симптомах отравления (головная боль, тошнота, спутанность сознания): немедленно откройте окна; выведите пострадавшего на воздух; вызовите скорую по номеру 103 или 112.