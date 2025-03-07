В Госдуме заявили о нехватке трудовых мигрантов в России

Posted 7 марта, 14:09
Published 7 марта, 14:09
Modified 7 марта, 14:11
Updated 7 марта, 14:11
Решетников на выступлении в Госдуме заявил, что российская экономика нуждается в трудовых ресурсах из других стран помимо работников из Средней Азии. Было отмечено, что развитые страны часто привлекают все возможные трудовые ресурсы в интересах национальной экономики.
Максим Решетников не исключает возможности сотрудничества с Мьянмой. По словам политика, государство готово предоставить свыше 6 млн трудовых ресурсов при численности населения в 55 человек.
Ранее новосибирцы возмутились решению расширить мечеть в центре города. Также новосибирцы высказались против увеличения турпотока в регионе.