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Posted 7 марта, 14:09

Published 7 марта, 14:09

Modified 7 марта, 14:11

Updated 7 марта, 14:11

В РФ начнут привлекать трудовых мигрантов из новых стран

В Госдуме заявили о нехватке трудовых мигрантов в России

7 марта 2025, 14:09
Фото: 1MI. В РФ начнут привлекать трудовых мигрантов из новых стран

В Новосибирскую область начнут привлекать трудовых мигрантов из новых стран

Министр экономического развития Максим Решетников заявил о необходимости большего числа мигрантов для российской экономики.

Решетников на выступлении в Госдуме заявил, что российская экономика нуждается в трудовых ресурсах из других стран помимо работников из Средней Азии. Было отмечено, что развитые страны часто привлекают все возможные трудовые ресурсы в интересах национальной экономики.

Максим Решетников не исключает возможности сотрудничества с Мьянмой. По словам политика, государство готово предоставить свыше 6 млн трудовых ресурсов при численности населения в 55 человек.

Ранее новосибирцы возмутились решению расширить мечеть в центре города. Также новосибирцы высказались против увеличения турпотока в регионе.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Сибирь
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