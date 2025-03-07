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Posted 7 марта, 04:57

Published 7 марта, 04:57

Modified 7 марта, 04:59

Updated 7 марта, 04:59

Люди не пострадали

В Новосибирске автомобиль вылетел на тротуар в толпу людей

7 марта 2025, 04:57
Фото: 1MI. Люди не пострадали
В Новосибирске водитель автомобиля вылетел на тротуар, где шли прохожие, о чем рассказали очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Красном проспекте. Водитель седана Honda Accrorda мчался на большой скорости и столкнулся с поворачивающим на Крылова седаном Mitsubishi Lancer.

Затем первую машину отбросило на тротуар. Транспортное средство едва не влетело в толпу людей: мимо шла женщина с коляской и мужчина с собакой. Они отделались испугом.

Видео: АСТ-54.

Как себя чувствует водитель, очевидцы не сообщили. В ГАИ информацию оперативно не прокомментировали. В соцсетях новосибирцы отмечают, что все участники аварии родились в рубашке.

Фото: АСТ-54

На новосибирской трассе водитель нарушил ПДД и лишился жизни в ДТП с грузовиком.

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