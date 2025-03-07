В Новосибирске автомобиль вылетел на тротуар в толпу людей

Posted 7 марта, 04:57
Published 7 марта, 04:57
Modified 7 марта, 04:59
Updated 7 марта, 04:59
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Красном проспекте. Водитель седана Honda Accrorda мчался на большой скорости и столкнулся с поворачивающим на Крылова седаном Mitsubishi Lancer.
Затем первую машину отбросило на тротуар. Транспортное средство едва не влетело в толпу людей: мимо шла женщина с коляской и мужчина с собакой. Они отделались испугом.
Как себя чувствует водитель, очевидцы не сообщили. В ГАИ информацию оперативно не прокомментировали. В соцсетях новосибирцы отмечают, что все участники аварии родились в рубашке.