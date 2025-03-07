В Новосибирске ФСБ пресекла утечку информации в СИУ РАНХиГС

Posted 7 марта, 05:22
Published 7 марта, 05:22
Modified 7 марта, 05:24
Updated 7 марта, 05:24
Региональное управление ФСБ в рамках проверки обнаружило критичные нарушения в обеспечении кибербезопасности Сибирского института управления (СИУ РАНХиГС). Руководителю структурного подразделения вручено официальное предупреждение из-за халатного отношения к цифровой инфраструктуре учреждения.
Оказалось, что на серверах института использовались программы, не получавшие обновлений длительное время, что создало лазейки для хакерских атак, а меры по защите сети внедрялись с задержками, что позволило злоумышленникам внедрить вредоносный код.
В начале года в систему вуза проник вирус, функционировавший в скрытом режиме. Его целью было уничтожение, блокировка или хищение конфиденциальных данных. Благодаря оперативному взаимодействию с ФСБ сотрудники института смогли локализовать угрозу до наступления серьёзных последствий.
В феврале сотрудник подведомственного мэрии Новосибирска проектного института попытался получить доступ к материалам с грифом «секретно» через органы власти Волгоградской области. В отношении него также составлено предостережение. Также наказали и экс-главу Института физики за допуск чужих к гостайне.