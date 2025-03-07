В Новосибирске ФСБ пресекла утечку информации в СИУ РАНХиГС

В феврале сотрудник подведомственного мэрии Новосибирска проектного института попытался получить доступ к материалам с грифом «секретно» через органы власти Волгоградской области. В отношении него также составлено предостережение. Также наказали и экс-главу Института физики за допуск чужих к гостайне.