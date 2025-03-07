В Новосибирске назвали сроки возобновления работ в скандальном парке «Каменка»

По первоначальным планам, первый в России затопляемый парк, созданный с учетом разлива реки Каменка, протекающей по его территории, должны были сдать в эксплуатацию осенью 2023 года. Однако подрядчик, ООО «ПСК „Развитие“, не смог выполнить обязательства полностью, окончание работ перенесли на 2024 год, но результат оказался аналогичным. Позже власти расторгли контракт и признали, что проект был выполнен в нарушениями, в частности, не было предусмотрено устройство ливневой канализации.