В Новосибирске назвали сроки возобновления работ в скандальном парке «Каменка»

Posted 7 марта, 09:17
Published 7 марта, 09:17
Modified 7 марта, 09:21
Updated 7 марта, 09:21
Работы по завершению благоустройства в строящемся парке «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска планируется начать в июне 2025 года, когда полностью просохнут затопляемые во время весеннего половодья участки будущей рекреационной зоны. Сейчас работы выполнены на 70%, говорится в сообщении мэрии.
Однако, как следует из информации муниципалитета, пока еще не внесены необходимые изменения в проектную документацию. затем последует этап определения подрядчика.
По первоначальным планам, первый в России затопляемый парк, созданный с учетом разлива реки Каменка, протекающей по его территории, должны были сдать в эксплуатацию осенью 2023 года. Однако подрядчик, ООО «ПСК „Развитие“, не смог выполнить обязательства полностью, окончание работ перенесли на 2024 год, но результат оказался аналогичным. Позже власти расторгли контракт и признали, что проект был выполнен в нарушениями, в частности, не было предусмотрено устройство ливневой канализации.
Скандал разгорелся и вокруг еще одной особенности будущего парка, на который уже потрачено около 400 млн рублей. В Каменку сбрасывают нечистоты из многоквартирных домов, находящихся выше по течению, из-за чего среди горожан его начали называть «фекальным парком».