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Posted 7 марта, 07:04

Published 7 марта, 07:04

Modified 7 марта, 07:06

Updated 7 марта, 07:06

Такая торговля зачастую незаконна

В Новосибирске полиция начала охоту на торговцев цветами к 8 марта

7 марта 2025, 07:04
Фото: atas.info. Такая торговля зачастую незаконна
Силовики проверяют тех, кто торгует цветами из багажников машин, сообщают очевидцы.

В пятницу, 7 марта, полицейские начали массовые проверки торговцев цветами, использующими в качестве прилавков личные автомобили. В большинстве случаев у продавцов нет необходимых документов на товар, продавцы не оформлены, как индивидуальные предприниматели, следовательно, никаких налогов они не платят.

Кроме того, такие передвижные цветочные лавки зачастую паркуются прямо на тротуарах, нарушая требования правил дорожного движения. По словам очевидцев, товар у продавцов изымают, а автомобили отправляют на штрафстоянки.

Бизнес на цветах в преддверии Международного женского дня очень выгоден. Даже водители маршрутного такси бросают свою непосредственную деятельность по перевозке пассажиров и превращают салоны микроавтобусов в торговые точки.

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#Новосибирск#Уличная торговля#Авто#Цветы#8 Марта#Проверки
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