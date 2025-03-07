В Новосибирске полиция начала охоту на торговцев цветами к 8 марта

Posted 7 марта, 07:04
Published 7 марта, 07:04
Modified 7 марта, 07:06
Updated 7 марта, 07:06
В пятницу, 7 марта, полицейские начали массовые проверки торговцев цветами, использующими в качестве прилавков личные автомобили. В большинстве случаев у продавцов нет необходимых документов на товар, продавцы не оформлены, как индивидуальные предприниматели, следовательно, никаких налогов они не платят.
Кроме того, такие передвижные цветочные лавки зачастую паркуются прямо на тротуарах, нарушая требования правил дорожного движения. По словам очевидцев, товар у продавцов изымают, а автомобили отправляют на штрафстоянки.
Бизнес на цветах в преддверии Международного женского дня очень выгоден. Даже водители маршрутного такси бросают свою непосредственную деятельность по перевозке пассажиров и превращают салоны микроавтобусов в торговые точки.