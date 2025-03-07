В Новосибирске полиция начала охоту на торговцев цветами к 8 марта

В пятницу, 7 марта, полицейские начали массовые проверки торговцев цветами, использующими в качестве прилавков личные автомобили. В большинстве случаев у продавцов нет необходимых документов на товар, продавцы не оформлены, как индивидуальные предприниматели, следовательно, никаких налогов они не платят.