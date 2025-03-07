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Posted 7 марта, 03:13

Published 7 марта, 03:13

Modified 7 марта, 03:15

Updated 7 марта, 03:15

Продается самолет

В Новосибирске продают двухмоторный самолет за 120 млн рублей

7 марта 2025, 03:13
Фото: 1MI. Продается самолет
Легкомоторный воздушный транспорт Diamond Aircraft DA 42NG 2016 года выпуска ищет нового владельца: объявление о продаже размещено на нескольких площадках.

Модель DA 42NG — четырёхместный самолёт с двумя дизельными двигателями, предназначенный для обучения пилотов и частных перелётов. Наработанный ресурс силовой установки составляет 948 моточасов. Воздушное судно полностью укомплектовано документами, включая действующий сертификат лётной годности.

— Самолёт ранее использовался авиапредприятием для тренировочных программ, — пояснил продавец в описании лота.
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Технические особенности

  • Грузоподъёмность: максимальная взлётная масса — 1,9 тонны.

  • Дальность полёта: до 2 070 км (например, маршрут Новосибирск–Ижевск).

  • Скорость: крейсерская — 365 км/ч.

  • Потолок высоты: 5 486 метров.

  • Автономность: до 7,5 часов непрерывного полёта.

Расход топлива у модели составляет 39 литров в час, а ёмкость бака — 290 литров. Интересный факт: DA 42NG вошёл в историю как первый дизельный самолёт, преодолевший Атлантический океан в 2004 году (маршрут Канада–Португалия).

Лот может заинтересовать авиашколы, частных владельцев или компании, предлагающие VIP-авиаперевозки. Просят за него 120 млн рублей.

Фото: Дром

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся пассажирский автобус.

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