В Новосибирске продают двухмоторный самолет за 120 млн рублей

Posted 7 марта, 03:13
Published 7 марта, 03:13
Modified 7 марта, 03:15
Updated 7 марта, 03:15
Модель DA 42NG — четырёхместный самолёт с двумя дизельными двигателями, предназначенный для обучения пилотов и частных перелётов. Наработанный ресурс силовой установки составляет 948 моточасов. Воздушное судно полностью укомплектовано документами, включая действующий сертификат лётной годности.
— Самолёт ранее использовался авиапредприятием для тренировочных программ, — пояснил продавец в описании лота.
Технические особенности
Грузоподъёмность: максимальная взлётная масса — 1,9 тонны.
Дальность полёта: до 2 070 км (например, маршрут Новосибирск–Ижевск).
Скорость: крейсерская — 365 км/ч.
Потолок высоты: 5 486 метров.
Автономность: до 7,5 часов непрерывного полёта.
Расход топлива у модели составляет 39 литров в час, а ёмкость бака — 290 литров. Интересный факт: DA 42NG вошёл в историю как первый дизельный самолёт, преодолевший Атлантический океан в 2004 году (маршрут Канада–Португалия).
Лот может заинтересовать авиашколы, частных владельцев или компании, предлагающие VIP-авиаперевозки. Просят за него 120 млн рублей.