В Новосибирске женщинам предлагают мужчину в аренду на 8 Марта

Posted 7 марта, 09:50
Published 7 марта, 09:50
Modified 7 марта, 11:18
Updated 7 марта, 11:18
Женщинам Новосибирска предлагают устроить волшебный праздник в честь Международного женского дня — 8 Марта. Для одиноких дам житель областной столицы и музыкант Юрий Турцев готов стать мужем или парнем на час.
Сибирячки могут позавтракать с ним в постели, а фотографиями утереть нос своим подружкам. Мужчина, кроме всего, также готов вручить букет цветов и одарить леди комплиментами.
Если же дама желает избавиться от домашних хлопот, то Юрий готов взять уборку и приготовление обеда в свои руки, а вечером пойти на романтический ужин. Новосибирец может вручить подарок-сюрприз, организовать фотосессию или провести вечер в кино.
Правда, такое удовольствие не из дешевых. Базовый пакет опций стоит от 50 тысяч рублей, а с дополнениями — 70 тысяч рублей.
Как сообщил сам мужчина корреспонденту Atas.info, очереди из дам к Юрию в текущем году пока не было, как в прошлом. Тогда данная услуга была ноу-хау. Некоторые девушки писали сибиряку с желанием зачать от него ребенка на 8 Марта, на что получали отказ. И данное интимное предложение не единственное в копилке блогера. Также Новосибирск столкнулся с цветочным бумом.