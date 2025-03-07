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Posted 7 марта, 09:50

Published 7 марта, 09:50

Modified 7 марта, 11:18

Updated 7 марта, 11:18

Для девушек придумали необычную услугу

В Новосибирске женщинам предлагают мужчину в аренду на 8 Марта

7 марта 2025, 09:50
Фото: atas.info. Для девушек придумали необычную услугу
В преддверии праздника 8 Марта в Новосибирске предлагают свои услуги не только продавцы цветов, но и мужчины: предложение актуально для одиноких сибирячек, которые нуждаются во внимании сильного пола.

Женщинам Новосибирска предлагают устроить волшебный праздник в честь Международного женского дня — 8 Марта. Для одиноких дам житель областной столицы и музыкант Юрий Турцев готов стать мужем или парнем на час.

Сибирячки могут позавтракать с ним в постели, а фотографиями утереть нос своим подружкам. Мужчина, кроме всего, также готов вручить букет цветов и одарить леди комплиментами.

Если же дама желает избавиться от домашних хлопот, то Юрий готов взять уборку и приготовление обеда в свои руки, а вечером пойти на романтический ужин. Новосибирец может вручить подарок-сюрприз, организовать фотосессию или провести вечер в кино.

Правда, такое удовольствие не из дешевых. Базовый пакет опций стоит от 50 тысяч рублей, а с дополнениями — 70 тысяч рублей.

Музыкант предлагает окружить женщин вниманием
Музыкант предлагает окружить женщин вниманием. Фото: соцсети Юрия Турцева

Как сообщил сам мужчина корреспонденту Atas.info, очереди из дам к Юрию в текущем году пока не было, как в прошлом. Тогда данная услуга была ноу-хау. Некоторые девушки писали сибиряку с желанием зачать от него ребенка на 8 Марта, на что получали отказ. И данное интимное предложение не единственное в копилке блогера. Также Новосибирск столкнулся с цветочным бумом.

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