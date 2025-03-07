В Новосибирской области изменили график выплаты пенсий и пособий в марте

Posted 7 марта, 12:22
Published 7 марта, 12:22
Modified 7 марта, 12:24
Updated 7 марта, 12:24
Новосибирцы, получающие пособия по уходу за ребенком, получат выплаты раньше положенного срока — 7 марта. Также раньше соцвыплаты получили 3 и 5 марта — единое пособие и маткапитал.
Пенсии будут начислены 11 и 22 марта.
В том случае, если вы получаете выплаты через почту, стоит обратить внимание непосредственно на график работы отделения.
Ранее в Соцфонде разъяснили, кто может претендовать на единое пособие в 2025 году.