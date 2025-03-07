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Posted 7 марта, 12:22

Published 7 марта, 12:22

Modified 7 марта, 12:24

Updated 7 марта, 12:24

Когда выплатят пенсии

В Новосибирской области изменили график выплаты пенсий и пособий в марте

7 марта 2025, 12:22
Фото: 1MI. Когда выплатят пенсии
В регионально Соцфонде сообщили об изменениях в графике выплат пенсий и пособий в связи с праздничным днем.

Новосибирцы, получающие пособия по уходу за ребенком, получат выплаты раньше положенного срока — 7 марта. Также раньше соцвыплаты получили 3 и 5 марта — единое пособие и маткапитал.

Пенсии будут начислены 11 и 22 марта.

В том случае, если вы получаете выплаты через почту, стоит обратить внимание непосредственно на график работы отделения.

Ранее в Соцфонде разъяснили, кто может претендовать на единое пособие в 2025 году.

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