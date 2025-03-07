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Posted 7 марта, 09:15

Published 7 марта, 09:15

Modified 7 марта, 09:17

Updated 7 марта, 09:17

Как назвали девочку с редким именем

В Новосибирской области родилась «девочка-ветер»

7 марта 2025, 09:15
Фото: 1MI. Как назвали девочку с редким именем
В Новосибирской области родители назвали девочку необычным именем: его озвучил ЗАГС.

Самым интересным именем для девочки в феврале стало Айгун. С тюркского происхождения оно означает «луна и ветер», символизируя женственность и покой, с монгольского его переводят как «светлое утро или рассвет», а с бурятского — «живая вода».

Также родители давали дочкам и другие редкие имена: Инесса, Медина, Тайиба и Янжима. А вот среди самых популярных имен стало Ева, Варвара, Виктория, Анна и София.

Мальчиков же именовали Ричардом, Масудом, Абдуло, Мухторали и Сулаймон. На свет появились дети с самыми востребованными именами: Михаил, Александр, Артём, Матвей и Роман.

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