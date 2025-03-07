В Новосибирской области родилась «девочка-ветер»

Posted 7 марта, 09:15
Published 7 марта, 09:15
Modified 7 марта, 09:17
Updated 7 марта, 09:17
Самым интересным именем для девочки в феврале стало Айгун. С тюркского происхождения оно означает «луна и ветер», символизируя женственность и покой, с монгольского его переводят как «светлое утро или рассвет», а с бурятского — «живая вода».
Также родители давали дочкам и другие редкие имена: Инесса, Медина, Тайиба и Янжима. А вот среди самых популярных имен стало Ева, Варвара, Виктория, Анна и София.
Мальчиков же именовали Ричардом, Масудом, Абдуло, Мухторали и Сулаймон. На свет появились дети с самыми востребованными именами: Михаил, Александр, Артём, Матвей и Роман.