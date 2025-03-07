В Новосибирской области суд определит виновных в гибели рабочего на стройке

14 июля 2023 года в 15:35 произошёл обвал грунта со стороны незакреплённой стенки котлована. Сотрудника, находившегося внизу, завалило землёй и прижало к бетонной плите. Мужчина скончался на месте из-за полученных травм. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в Чулымский районный суд для рассмотрения. Ранее мы рассказали, что директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками.