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Posted 7 марта, 04:10

Published 7 марта, 04:10

Modified 7 марта, 04:13

Updated 7 марта, 04:13

Суд найдет виновных

В Новосибирской области суд определит виновных в гибели рабочего на стройке

7 марта 2025, 04:10
Фото: 1MI. Суд найдет виновных
В Новосибирской области обвинительное заключение утверждено по делу о гибели человека из-за нарушений на стройплощадке, о чем сообщили в прокуратуре и СКР.

Следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя участка ООО «Сфера» и директора ООО «Спецстрой». Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 216 УК РФ — несоблюдение норм безопасности при проведении работ, повлекшее смерть по неосторожности.

В июле 2023 года компании заключили договор подряда на замену участка нефтепровода в Каргатском районе. Однако при организации земляных работ в котловане были проигнорированы ключевые требования безопасности.

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Предполагается, что директор «Спецстроя» не запросил у заказчика (ООО «Сфера») наряд-допуск, подтверждающий готовность объекта к работам. Без проверки устойчивости откосов и оценки риска обрушения грунта он допустил сотрудников к опасной зоне. Начальник участка «Сферы», отвечавший за соблюдение норм охраны труда, разрешил проведение работ до завершения укрепления стенок котлована, нарушив инструкции.

14 июля 2023 года в 15:35 произошёл обвал грунта со стороны незакреплённой стенки котлована. Сотрудника, находившегося внизу, завалило землёй и прижало к бетонной плите. Мужчина скончался на месте из-за полученных травм. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в Чулымский районный суд для рассмотрения. Ранее мы рассказали, что директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками.

Фото: прокуратура НСО
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