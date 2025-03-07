В Новосибирской области суд определит виновных в гибели рабочего на стройке

Posted 7 марта, 04:10
Published 7 марта, 04:10
Modified 7 марта, 04:13
Updated 7 марта, 04:13
Следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя участка ООО «Сфера» и директора ООО «Спецстрой». Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 216 УК РФ — несоблюдение норм безопасности при проведении работ, повлекшее смерть по неосторожности.
В июле 2023 года компании заключили договор подряда на замену участка нефтепровода в Каргатском районе. Однако при организации земляных работ в котловане были проигнорированы ключевые требования безопасности.
Предполагается, что директор «Спецстроя» не запросил у заказчика (ООО «Сфера») наряд-допуск, подтверждающий готовность объекта к работам. Без проверки устойчивости откосов и оценки риска обрушения грунта он допустил сотрудников к опасной зоне. Начальник участка «Сферы», отвечавший за соблюдение норм охраны труда, разрешил проведение работ до завершения укрепления стенок котлована, нарушив инструкции.
14 июля 2023 года в 15:35 произошёл обвал грунта со стороны незакреплённой стенки котлована. Сотрудника, находившегося внизу, завалило землёй и прижало к бетонной плите. Мужчина скончался на месте из-за полученных травм. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в Чулымский районный суд для рассмотрения. Ранее мы рассказали, что директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками.