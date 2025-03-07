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Posted 7 марта, 01:58

Published 7 марта, 01:58

Modified 7 марта, 02:00

Updated 7 марта, 02:00

Мужчина погиб

В Новосибирской области водитель нарушил ПДД и лишился жизни в ДТП с грузовиком

7 марта 2025, 01:58
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, подробности озвучили в ГАИ.

Все произошло в вечернее время в Чановском районе. По новосибирской трассе «Иртыш» ехал 31-летний водитель, который управлял автомобилем марки Nissan Primera.

В один момент он нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения для обгона, хотя в этом месте такой маневр был запрещен. В результате, случилось серьезное столкновение с грузовиком.

Водитель легковушки погиб от полученных травм. Все обстоятельства устанавливали сотрудники ГАИ. Ранее в Новосибирске первоклассницу снес троллейбус с пассажирами: пешехода госпитализировали в больницу.

Фото: ГАИ
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