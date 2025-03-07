В Новосибирской области водитель нарушил ПДД и лишился жизни в ДТП с грузовиком

Posted 7 марта, 01:58
Published 7 марта, 01:58
Modified 7 марта, 02:00
Updated 7 марта, 02:00
Все произошло в вечернее время в Чановском районе. По новосибирской трассе «Иртыш» ехал 31-летний водитель, который управлял автомобилем марки Nissan Primera.
В один момент он нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения для обгона, хотя в этом месте такой маневр был запрещен. В результате, случилось серьезное столкновение с грузовиком.
Водитель легковушки погиб от полученных травм. Все обстоятельства устанавливали сотрудники ГАИ. Ранее в Новосибирске первоклассницу снес троллейбус с пассажирами: пешехода госпитализировали в больницу.