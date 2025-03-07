Владельца новосибирского аэропорта оштрафовали на 650 000 за тарифы на парковку

Posted 7 марта, 02:46
Published 7 марта, 02:46
Modified 7 марта, 02:48
Updated 7 марта, 02:48
Согласно новым правилам, введённым в 2023 году, взимание платы за стоянку в зоне Толмачёво начиналось сразу после въезда, что спровоцировало волну недовольства среди пассажиров и таксистов.
Антимонопольное ведомство Новосибирской области установило, что ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», управляющее аэропортом, нарушило положения закона «О защите конкуренции». Ранее водители могли бесплатно находиться на парковке до 15 минут, после чего оплата составляла 400 рублей за первый час. Однако с августа 2023 года тарифы изменились: минимальная плата (100 рублей) взималась уже с первой минуты, а повторный заезд обходился в 400 рублей независимо от времени. Это привело к росту расходов таксистов, которые стали отказываться от подъезда к терминалам, чтобы избежать дополнительных затрат.
Как отметил глава новосибирского УФАС Дмитрий Сухоплюев, в ведомство поступили многочисленные жалобы, пишет Сиб.фм. Водители такси, сотрудничающие с агрегаторами, открыто заявляли клиентам: «Не могу заехать за шлагбаум — придётся платить за повторный въезд», предлагая пассажирам идти пешком в мороз. В ходе проверки также выяснилось, что часть перевозчиков, работающих с аэропортом, получила необоснованные преференции, что создало неравные условия на рынке.
По результатам расследования компании выписан штраф в размере 650 тыс. рублей и выдано предписание пересмотреть тарифную политику. В ФАС подчеркнули, что действующие правила парковки не соответствуют принципам разумности и создают барьеры для добросовестной конкуренции. Ситуация требовала немедленного вмешательства, так как интересы потребителей оказались под угрозой.
Теперь оператор аэропорта обязан скорректировать условия кратковременной парковки, чтобы исключить дискриминацию участников рынка и обеспечить прозрачность тарифов. Ранее новосибирский аэропорт попал на десятки миллионов за сброс грязных стоков.