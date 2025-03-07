Владельца новосибирского аэропорта оштрафовали на 650 000 за тарифы на парковку

Антимонопольное ведомство Новосибирской области установило, что ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», управляющее аэропортом, нарушило положения закона «О защите конкуренции». Ранее водители могли бесплатно находиться на парковке до 15 минут, после чего оплата составляла 400 рублей за первый час. Однако с августа 2023 года тарифы изменились: минимальная плата (100 рублей) взималась уже с первой минуты, а повторный заезд обходился в 400 рублей независимо от времени. Это привело к росту расходов таксистов, которые стали отказываться от подъезда к терминалам, чтобы избежать дополнительных затрат.