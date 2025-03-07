atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 02:46

Published 7 марта, 02:46

Modified 7 марта, 02:48

Updated 7 марта, 02:48

Директора оштрафовали

Владельца новосибирского аэропорта оштрафовали на 650 000 за тарифы на парковку

7 марта 2025, 02:46
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Директора оштрафовали
Региональное управление ФАС выявило нарушения в системе платных услуг на территории аэровокзала.

Согласно новым правилам, введённым в 2023 году, взимание платы за стоянку в зоне Толмачёво начиналось сразу после въезда, что спровоцировало волну недовольства среди пассажиров и таксистов.

Антимонопольное ведомство Новосибирской области установило, что ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», управляющее аэропортом, нарушило положения закона «О защите конкуренции». Ранее водители могли бесплатно находиться на парковке до 15 минут, после чего оплата составляла 400 рублей за первый час. Однако с августа 2023 года тарифы изменились: минимальная плата (100 рублей) взималась уже с первой минуты, а повторный заезд обходился в 400 рублей независимо от времени. Это привело к росту расходов таксистов, которые стали отказываться от подъезда к терминалам, чтобы избежать дополнительных затрат.

В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся пассажирский автобус
Узнать подробнее

Как отметил глава новосибирского УФАС Дмитрий Сухоплюев, в ведомство поступили многочисленные жалобы, пишет Сиб.фм. Водители такси, сотрудничающие с агрегаторами, открыто заявляли клиентам: «Не могу заехать за шлагбаум — придётся платить за повторный въезд», предлагая пассажирам идти пешком в мороз. В ходе проверки также выяснилось, что часть перевозчиков, работающих с аэропортом, получила необоснованные преференции, что создало неравные условия на рынке.

По результатам расследования компании выписан штраф в размере 650 тыс. рублей и выдано предписание пересмотреть тарифную политику. В ФАС подчеркнули, что действующие правила парковки не соответствуют принципам разумности и создают барьеры для добросовестной конкуренции. Ситуация требовала немедленного вмешательства, так как интересы потребителей оказались под угрозой.

Теперь оператор аэропорта обязан скорректировать условия кратковременной парковки, чтобы исключить дискриминацию участников рынка и обеспечить прозрачность тарифов. Ранее новосибирский аэропорт попал на десятки миллионов за сброс грязных стоков.

В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся пассажирский автобус
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Новосибирска нашла замену арестованной замначальника дептрансаВ Новосибирской области водитель нарушил ПДД и лишился жизни в ДТП с грузовикомСтало известно, кто может претендовать на единое пособие в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Штраф
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика