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Posted 7 марта, 04:17

Published 7 марта, 04:17

Modified 7 марта, 04:19

Updated 7 марта, 04:19

Как организовать продажу б/у вещей

Заработок на б/у вещах в Новосибирске: как получить деньги, а не проблемы с налоговой

7 марта 2025, 04:17
Фото: 1MI. Как организовать продажу б/у вещей

Юрист объяснил жителям Новосибирска правила продажи б/у вещей

Юрист, основатель компании «Группа-А» Георгий Габолаев в ответ на запрос редакции Atas.info объяснил, как организовать продажу ненужных вещей таким образом, чтобы не возникло прецедентов с налоговой службой.

Если приходится регулярно избавляться от ненужных вещей с помощью сервисов бесплатных объявлений, возникает резонный вопрос: можно ли классифицировать регулярные продажи как предпринимательскую деятельность и необходимо ли оформление самозанятости или ИП в таком случае. Жителям Новосибирска, как и других городов и регионов страны, необходимо четко понимать отличия бизнеса от обычного расхламления и продажи б/у вещей.

Когда не нужна регистрация

Георгий Габолаев поясняет, что регистрация не нужна при продаже старых вещей, которые были приобретены для личного пользования. При этом подобная реализация должна происходить нерегулярно.

— «Если человек раз в полгода выставляет ненужные вещи на сайт с объявлениями — например, старый телефон, коляску, диван, — это не бизнес, а бытовая сделка. Налоговая не предъявит претензий, даже если сумма продаж будет большой», — уточняет эксперт.
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Когда продажа б/у вещей становится предпринимательством

Однако, продажа б/у вещей считается предпринимательской деятельностью в том случае, если вещи были куплены специально для перепродажи, а также если сделки происходят с определенной периодичностью (несколько раз в месяц). Например, если человек в качестве основного или дополнительного заработка организует ремонт и продажу б/у техники, одежды из зарубежных секонд-хэндов и т. д.

Габолаев советует не ждать проблем с налоговой: если продажи происходят регулярно, стоит зарегистрироваться в качестве ИП или оформить статус самозанятого.

Как избежать налоговых рисков

Если продажи происходят нерегулярно, чтобы снизить налоговые риски, юрист рекомендует следующее:

  • Продавать вещи разово;
  • Оформить самозанятость — если есть систематические продажи;
  • Избегать слов «новый» и «под заказ» — если объявление звучит как коммерческое.
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