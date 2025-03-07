Заработок на б/у вещах в Новосибирске: как получить деньги, а не проблемы с налоговой

Posted 7 марта, 04:17
Published 7 марта, 04:17
Modified 7 марта, 04:19
Updated 7 марта, 04:19
Если приходится регулярно избавляться от ненужных вещей с помощью сервисов бесплатных объявлений, возникает резонный вопрос: можно ли классифицировать регулярные продажи как предпринимательскую деятельность и необходимо ли оформление самозанятости или ИП в таком случае. Жителям Новосибирска, как и других городов и регионов страны, необходимо четко понимать отличия бизнеса от обычного расхламления и продажи б/у вещей.
Георгий Габолаев поясняет, что регистрация не нужна при продаже старых вещей, которые были приобретены для личного пользования. При этом подобная реализация должна происходить нерегулярно.
— «Если человек раз в полгода выставляет ненужные вещи на сайт с объявлениями — например, старый телефон, коляску, диван, — это не бизнес, а бытовая сделка. Налоговая не предъявит претензий, даже если сумма продаж будет большой», — уточняет эксперт.
Однако, продажа б/у вещей считается предпринимательской деятельностью в том случае, если вещи были куплены специально для перепродажи, а также если сделки происходят с определенной периодичностью (несколько раз в месяц). Например, если человек в качестве основного или дополнительного заработка организует ремонт и продажу б/у техники, одежды из зарубежных секонд-хэндов и т. д.
Габолаев советует не ждать проблем с налоговой: если продажи происходят регулярно, стоит зарегистрироваться в качестве ИП или оформить статус самозанятого.
Если продажи происходят нерегулярно, чтобы снизить налоговые риски, юрист рекомендует следующее: