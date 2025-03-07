Заработок на б/у вещах в Новосибирске: как получить деньги, а не проблемы с налоговой

Однако, продажа б/у вещей считается предпринимательской деятельностью в том случае, если вещи были куплены специально для перепродажи, а также если сделки происходят с определенной периодичностью (несколько раз в месяц). Например, если человек в качестве основного или дополнительного заработка организует ремонт и продажу б/у техники, одежды из зарубежных секонд-хэндов и т. д.