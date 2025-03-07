Жителей Новосибирска предупредили о росте тарифов на такси 8 марта

Аналитики сервиса Яндекс Go предупредили о подорожании поездок на такси 7 и 8 марта. Тарифы начнут расти во второй половине дня в пятницу, 7 марта: люди уезжают раньше с работы, кто-то отправляется за покупкой подарков, кто-то за город, а кто-то едет на корпоратив в ресторан. Самые дорогие поездки ожидаются поздно вечером — новосибирцы массово начнут разъезжаться с корпоративных вечеринок, либо же будут перемещаться на такси из одного бара в другой. Тарифы могут вырасти до 20% от обычного времени.



