Жителей Новосибирска предупредили о росте тарифов на такси 8 марта

Posted 7 марта, 08:41
Published 7 марта, 08:41
Modified 7 марта, 08:43
Updated 7 марта, 08:43
Аналитики сервиса Яндекс Go предупредили о подорожании поездок на такси 7 и 8 марта. Тарифы начнут расти во второй половине дня в пятницу, 7 марта: люди уезжают раньше с работы, кто-то отправляется за покупкой подарков, кто-то за город, а кто-то едет на корпоратив в ресторан. Самые дорогие поездки ожидаются поздно вечером — новосибирцы массово начнут разъезжаться с корпоративных вечеринок, либо же будут перемещаться на такси из одного бара в другой. Тарифы могут вырасти до 20% от обычного времени.
В выходной день марта утром и днем спрос на такси будет на уровне обычного или даже ниже, так что переплачивать не придется. Примерно после 17 часов горожане начнут активно заказывать машины, спрос ожидается на 15% выше, чем обычно в это время в субботу. Так что не стоит удивляться ощутимо подросшему чеку. Такая ситуация будет сохраняться вплоть по позднего вечера 8 марта.
Тем временем, резкий рост стоимости услуг такси могут спровоцировать готовящиеся изменения в федеральное законодательство.