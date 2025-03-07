atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 08:41

Published 7 марта, 08:41

Modified 7 марта, 08:43

Updated 7 марта, 08:43

Рост тарифов начнется с вечера 7 марта

Жителей Новосибирска предупредили о росте тарифов на такси 8 марта

7 марта 2025, 08:41
Фото: 1MI. Рост тарифов начнется с вечера 7 марта
Представители одного из самых крупных агрегаторов назвали размер увеличения стоимости поездки в праздничный день.

Аналитики сервиса Яндекс Go предупредили о подорожании поездок на такси 7 и 8 марта. Тарифы начнут расти во второй половине дня в пятницу, 7 марта: люди уезжают раньше с работы, кто-то отправляется за покупкой подарков, кто-то за город, а кто-то едет на корпоратив в ресторан. Самые дорогие поездки ожидаются поздно вечером — новосибирцы массово начнут разъезжаться с корпоративных вечеринок, либо же будут перемещаться на такси из одного бара в другой. Тарифы могут вырасти до 20% от обычного времени.

В Международный женский день выгоднее всего пользоваться такси утром и днем
В Международный женский день выгоднее всего пользоваться такси утром и днем. Фото: Яндекс GO

В выходной день марта утром и днем спрос на такси будет на уровне обычного или даже ниже, так что переплачивать не придется. Примерно после 17 часов горожане начнут активно заказывать машины, спрос ожидается на 15% выше, чем обычно в это время в субботу. Так что не стоит удивляться ощутимо подросшему чеку. Такая ситуация будет сохраняться вплоть по позднего вечера 8 марта.

Тем временем, резкий рост стоимости услуг такси могут спровоцировать готовящиеся изменения в федеральное законодательство.

Водители — хамы, цены запредельные: что говорят о сервисах такси жители Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Такси-минивэн: в каких ситуациях его заказ экономически и практически выгоденСколько бюджетных денег тратят чиновники Новосибирска на таксиЦены на проезд в такси снова взлетят в 2025 году — что говорят эксперты
#Новосибирск#Тарифы#Такси#Рост#8 Марта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика