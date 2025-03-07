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Posted 7 марта, 08:33

Published 7 марта, 08:33

Modified 7 марта, 08:35

Updated 7 марта, 08:35

Ночлежка расположена в одной из квартир этого дома

Жители Новосибирска пожаловались на нелегальный хостел для маргиналов

7 марта 2025, 08:33
Фото: 2GIS. Ночлежка расположена в одной из квартир этого дома
Ночлежку для сомнительных постояльцев организовали в одной из многоэтажек, рассказали жители микрорайона «Акатуйский»

Жильцы дома по улице Виктора Уса 7/1 возмущены соседством с ночлежкой для людей, недавно освободившихся из мест заключения, алкоголиков и наркоманов, проходящих курсы реабилитации. Хозяйка одной из квартир установила в ней двухъярусные кровати, на которых ежедневно ночуют 15-20 человек. По словам соседей, постояльцы ведут асоциальный образ жизни, пьянствуют, в жилом помещении антисанитария, а от дурных запахов, исходящих из «хостела», страдают жители всего подъезда.

На жалобы жителей собственница «нехорошей квартиры» не реагирует. Люди написали коллективное заявление в полицию. Помимо субъективных факторов, жильцы указывают и на конкретные нарушения, пишет издание Infopro54. Квартира, переоборудованная под место кратковременного проживания, не имеет отдельного выхода, специальной вентиляции и пожарной сигнализации, нет ни вывески, ни кассового аппарата.

Аналогичное заведение организовали предприимчивые владельцы квартиры и в доме по адресу Петухова, 156.

А что творят постояльцы нелегального хостела для мигрантов в районе Хилокского рынка, мы показывали в специальном ролике.

Жили в скотских условиях — обнаружен очередной хостел для мигрантов
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#Новосибирск#Жалобы#Соседи#Маргиналы#Хостел
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