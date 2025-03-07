Жители Новосибирска пожаловались на нелегальный хостел для маргиналов

Posted 7 марта, 08:33
Published 7 марта, 08:33
Modified 7 марта, 08:35
Updated 7 марта, 08:35
Жильцы дома по улице Виктора Уса 7/1 возмущены соседством с ночлежкой для людей, недавно освободившихся из мест заключения, алкоголиков и наркоманов, проходящих курсы реабилитации. Хозяйка одной из квартир установила в ней двухъярусные кровати, на которых ежедневно ночуют 15-20 человек. По словам соседей, постояльцы ведут асоциальный образ жизни, пьянствуют, в жилом помещении антисанитария, а от дурных запахов, исходящих из «хостела», страдают жители всего подъезда.
На жалобы жителей собственница «нехорошей квартиры» не реагирует. Люди написали коллективное заявление в полицию. Помимо субъективных факторов, жильцы указывают и на конкретные нарушения, пишет издание Infopro54. Квартира, переоборудованная под место кратковременного проживания, не имеет отдельного выхода, специальной вентиляции и пожарной сигнализации, нет ни вывески, ни кассового аппарата.
Аналогичное заведение организовали предприимчивые владельцы квартиры и в доме по адресу Петухова, 156.
А что творят постояльцы нелегального хостела для мигрантов в районе Хилокского рынка, мы показывали в специальном ролике.