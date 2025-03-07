Жители Новосибирска пожаловались на нелегальный хостел для маргиналов

Жильцы дома по улице Виктора Уса 7/1 возмущены соседством с ночлежкой для людей, недавно освободившихся из мест заключения, алкоголиков и наркоманов, проходящих курсы реабилитации. Хозяйка одной из квартир установила в ней двухъярусные кровати, на которых ежедневно ночуют 15-20 человек. По словам соседей, постояльцы ведут асоциальный образ жизни, пьянствуют, в жилом помещении антисанитария, а от дурных запахов, исходящих из «хостела», страдают жители всего подъезда.