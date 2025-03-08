Американскую мечту Chevrolet Caprice продают в Новосибирске за 4 млн рублей

Posted 8 марта, 03:42
Published 8 марта, 03:42
Modified 8 марта, 03:44
Updated 8 марта, 03:44
Житель Новосибирска выставил на продажу автомобиль Chevrolet Caprice, выпущенный в 1975 году. Как сказано в объявлении, размещенном на бесплатном интернет-ресурсе, раритетная машина была восстановлена в стиле lowrider, то есть, с дорожным просветом ниже, чем предусмотрено заводской конструкцией. Аналогичной машиной владеет американский рэпер B-Real.
За автомобиль, оснащенный двигателем объемом 6,6 литра с мощностью 258 л. с. владелец хочет получить 4 миллиона рублей. За 40 с лишним лет после схода с заводского конвейера пробег авто составил всего 100 тысяч километров, уверяет продавец.
Тем временем, Федеральная антимонопольная служба намерена проверить «АвтоВАЗ» — компанию подозревают в искусственном завышении стоимости отечественных машин.