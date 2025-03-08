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Posted 8 марта, 03:42

Published 8 марта, 03:42

Modified 8 марта, 03:44

Updated 8 марта, 03:44

Американскую мечту Chevrolet Caprice продают в Новосибирске за 4 млн рублей

Американскую мечту Chevrolet Caprice продают в Новосибирске за 4 млн рублей

8 марта 2025, 03:42
Фото: avito.ru.
Раритетный автомобиль, выпущенный в 1975 году, хозяин любовно восстановил для себя, говорится в объявлении о продаже.

Житель Новосибирска выставил на продажу автомобиль Chevrolet Caprice, выпущенный в 1975 году. Как сказано в объявлении, размещенном на бесплатном интернет-ресурсе, раритетная машина была восстановлена в стиле lowrider, то есть, с дорожным просветом ниже, чем предусмотрено заводской конструкцией. Аналогичной машиной владеет американский рэпер B-Real.

Машина красивая, но на новосибирских дорогах непрактичная
Машина красивая, но на новосибирских дорогах непрактичная. Фото: avito.ru

За автомобиль, оснащенный двигателем объемом 6,6 литра с мощностью 258 л. с. владелец хочет получить 4 миллиона рублей. За 40 с лишним лет после схода с заводского конвейера пробег авто составил всего 100 тысяч километров, уверяет продавец.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба намерена проверить «АвтоВАЗ» — компанию подозревают в искусственном завышении стоимости отечественных машин.

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