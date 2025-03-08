Американскую мечту Chevrolet Caprice продают в Новосибирске за 4 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу автомобиль Chevrolet Caprice, выпущенный в 1975 году. Как сказано в объявлении, размещенном на бесплатном интернет-ресурсе, раритетная машина была восстановлена в стиле lowrider, то есть, с дорожным просветом ниже, чем предусмотрено заводской конструкцией. Аналогичной машиной владеет американский рэпер B-Real.