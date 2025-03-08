Бастрыкин заинтересовался хостелом для маргиналов в Новосибирске

Posted 8 марта, 04:27
Published 8 марта, 04:27
Modified 8 марта, 04:29
Updated 8 марта, 04:29
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку соблюдения норм закона организаторами хостела в жилом доме на улице Виктора Уса в Новосибирске. Действия коммерсантов могут попадать под санкции статьи Уголовного кодекса «Халатность», сообщили в ведомстве.
Жители дома по адресу Виктора Уса 7/1 пожаловались в социальных сетях, что одна из собственниц квартиры в подъезде организовала ночлежку с двухъярусными кроватями, где одновременно пребывают 15-20 человек. Люди говорят, что постояльцы — бывшие заключенные и наркоманы, проходящие курс реабилитации. Якобы, в хостеле идут постоянные пьянки, а дурной запах из «нехорошей квартиры» распространяется на весь подъезд.