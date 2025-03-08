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Posted 8 марта, 04:27

Published 8 марта, 04:27

Modified 8 марта, 04:29

Updated 8 марта, 04:29

Бастрыкин заинтересовался хостелом для маргиналов в Новосибирске

Бастрыкин заинтересовался хостелом для маргиналов в Новосибирске

8 марта 2025, 04:27
Фото: 1MI.
Глава Следственного комитета России поручил организовать проверку законности существования ночлежки, сообщили в ведомстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку соблюдения норм закона организаторами хостела в жилом доме на улице Виктора Уса в Новосибирске. Действия коммерсантов могут попадать под санкции статьи Уголовного кодекса «Халатность», сообщили в ведомстве.

Жители дома по адресу Виктора Уса 7/1 пожаловались в социальных сетях, что одна из собственниц квартиры в подъезде организовала ночлежку с двухъярусными кроватями, где одновременно пребывают 15-20 человек. Люди говорят, что постояльцы — бывшие заключенные и наркоманы, проходящие курс реабилитации. Якобы, в хостеле идут постоянные пьянки, а дурной запах из «нехорошей квартиры» распространяется на весь подъезд.

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#Новосибирск#Следком#Доследственная проверка#Маргиналы#Хостел
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