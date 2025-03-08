Бастрыкин заинтересовался хостелом для маргиналов в Новосибирске

Жители дома по адресу Виктора Уса 7/1 пожаловались в социальных сетях, что одна из собственниц квартиры в подъезде организовала ночлежку с двухъярусными кроватями, где одновременно пребывают 15-20 человек. Люди говорят, что постояльцы — бывшие заключенные и наркоманы, проходящие курс реабилитации. Якобы, в хостеле идут постоянные пьянки, а дурной запах из «нехорошей квартиры» распространяется на весь подъезд.