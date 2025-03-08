Хлам или золото: как в Новосибирске заработать на продаже своей б/у одежды

Posted 8 марта, 03:33
Published 8 марта, 03:33
Modified 8 марта, 03:35
Updated 8 марта, 03:35
Как часто вы замечали за собой, что давно не носите огромное количество вещей из своего гардероба? Вероятно, какие-то вещи были куплены на распродаже с «выгодной» скидкой, или предназначались для корпоратива, просто стали не по размеру или больше не отражают ваш стиль? В любом случае, просто выкинуть вещи в хорошем состоянии трудно. Однако, с этого можно получить профит для своего кошелька. Как именно это сделать — читайте в материале Atas.info.
Тренд на осознанное потребление продолжает набирать обороты в 2025 году. Стилисты чаще советуют составлять собственный «капсульный» гардероб на каждый сезон: рекомендуется отдавать предпочтение базовым вещам высокого качества, которые легко сочетать между собой. При этом вещи, которые вам больше не нужны, можно отдать или продать. Так можно не только получить личную финансовую выгоду, но также сделать собственный вклад в сохранение экологии.
Однако перепродать можно не только одежду, но также редкие находки, которые могут показаться ненужными, но будут высоко оценены коллекционерами антикварных вещей, например, старый сервиз, картины, предметы интерьера, техника и прочее.
В Новосибирске можно найти массу возможностей заработка на ненужных вещах: от сервисов бесплатных объявлений и социальных сетей, до тематических мероприятий и ярмарок.
Чтобы успешно продать товар, необходимо создать привлекательное объявление.
Для начала следует привести вещь в товарный вид: воспользоваться услугой химчистки, или постирать и отутюжить либо обработать отпаривателем предметы гардероба. Касаемо других категорий товаров, также следует устранить следы использования вещи и убрать загрязнения. Стоит также заранее позаботиться об упаковке для покупателя, особенно в том случае, если вы хотите продать редкую и хрупкую вещь, например, антикварную статуэтку.
Добавьте в объявление фото товара: используйте хорошее освещение и четкий фокус. Сделайте фото товара с разных ракурсов, крупным планом (например, швы, бирки, дефекты). Лучше всего сделать фото на нейтральном фоне. Не следует использовать фильтры, которые искажают цвет или скрывают недостатки. Обычно достаточно 5-7 фотографий, но для техники или сложных товаров может понадобиться больше детальных снимков.
Платформы бесплатных объявлений имеют свои ограничения касательно размещаемых товаров. Такие вещи вряд ли купят, либо вы рискуете получить определенные юридические риски.
К категориям товаров, нежелательных и запрещенных к перепродаже, относятся:
Продать вещи можно с привлечением различных ресурсов: от сайтов бесплатных объявлений (Avito, Юла) и социальных сетей (местные группы во ВКонтакте, Telegram-чаты) до специализированных площадок — комиссионных магазинов.
Чтобы повысить успех на продажу своего товара, используйте следующие рекомендации по созданию карточки товара:
Чтобы продать ненужные вещи, можно обратиться в комиссионные магазины. В таком случае потребуется только назначить цену и заплатить комиссию посреднику. Это потребует меньших затрат времени и усилий, чем самостоятельное продвижение своих объявлений через соцсети.
При выборе магазина обратите внимание на его оценку, отзывы, проверьте срок работы компании. Также узнайте все условия сотрудничества: уточните процент комиссии и сроки реализации товаров. Убедитесь, что договор чётко прописывает ваши права и обязанности сторон.
К преимуществам продажи через посредника можно отнести:
Однако у продажи в комиссионном магазине есть свои недостатки. Прежде всего, перед тем, как сдать вещь, уточните прейскурант и все условия: обычно комиссионный процент на недорогие товары выше, чем на дорогостоящие. Вдобавок, возможно придется заплатить процент за хранение вещей. Также продавец может отказать в приеме товара, если посчитает, что его не купят, или если вещь находится в неудовлетворительном состоянии.
Помимо объявлений в соцсетях и обращения к услугам комиссионных магазинов, можно обратиться к другим нестандартным способам избавиться от ненужных вещей. Вы можете обменятся завалявшимися безделушками или ненужной одеждой в хорошем состоянии на своп-вечеринках или отдать вещи на фримаркетах.
Фримаркет — это площадка «свободной торговли», где посетители отдают вещи бесплатно тем, кто нуждается в них. На фримаркете принимают одежду, посуду, предметы для дома и многое другое.
Например, в хобби-центре Зодиак на Ватутина 17 периодически проходят тематические фримаркеты, на которых принимаются посуда, детские игрушки, одежда, книги, бижутерия, обувь, ненужная бытовая техника, в том числе сломанная — ее передадут на утилизацию. На фримаркете можно отдать ненужное или взять что-то себе абсолютно бесплатно.
Организаторы предупреждают, что к участию в обмене не допускаются нижнее белье и предметы личной гигиены.
Своп-вечеринка также относится к тематическим мероприятиям, на которых можно отдать ненужное или купить что-то себе по сильно заниженной цене. Здесь можно приобрести что-то редкое и необычное или очень ценное, например, брендовые вещи и предметы антиквариата.
Движение «Гаражка» в Новосибирске объединило в себя последователей идеи осознанного потребления. Сообщество регулярно проводит фестивали с распродажей ненужных вещей, хэнд-мейд товаров. Однако помимо товаров, здесь предлагают и услуги: профессионалы могут предложить вам сделать тату или другие бьюти-услуги.
На фестивалях «Гаражки» также проходят концерты, мастер-классы и сбор ненужных вещей на утилизацию.
Традиционные барахолки и блошиные рынки также почитаются среди коллекционеров и ценителей редких и необычных вещей. Продать ненужное можно например на барахолке в Первомайском сквере.
Также на доске объявлений в тематическом сообществе «Первомайки» ВКонтакте можно разместить собственные объявления или найти что-то нужное для себя: от товаров до услуг и даже оптовой продажи фермерских продуктов по выгодной цене.
Если вы все же рассматриваете для себя продажу вещей как источник дополнительного дохода, стоит использовать некоторые стратегии и лайфхаки, которые помогут продвигать объявления на сайтах объявлений и в личных социальных сетях.
Используйте SEO-алгоритмы, чтобы повысить просмотры своих объявлений. Для этого используйте ключевые слова из популярных запросов пользователей, а также делайте описание карточки товара кратким и емким. В социальных сетях используйте соответствующие хештеги.
Изображения товаров также можно оптимизировать. Убедитесь, что загружаете фото с правильным форматом (JPEG, PNG, WebP) и сжатием, чтобы ускорить загрузку страницы. Сопроводительные фотографии должны быть сделаны качественно, а в кадре не должны присутствовать посторонние предметы. Используйте описательные подписи к фото.
Поощряйте покупателей писать отзывы о ваших товарах в социальных сетях, оставлять реакции и оценку.
Используйте сезонные предложения, чтобы повысить спрос. Например, товары для школьников можно продвигать перед началом нового учебного года. Также можно предлагать покупателям скидки за оптовые покупки или акции перед праздниками, что дает дополнительную мотивацию совершить покупку.
Если вы планируете продавать вещи на регулярной основе, стоит учесть некоторые юридические нюансы, чтобы не привлечь дополнительные проблемы с налоговой службой. Юрист Георгий Габолаев по запросу редакции Atas.info прокомментировал, что единовременные сделки не вызовут проблем, однако если продажа б/у вещей становится предпринимательством на постоянной основе, следует оформить регистрацию в качестве ИП или статус самозанятого.
Если вы планируете превратить продажу вещей в источник дополнительного или основного дохода, следует позаботится о том, чтобы обеспечить постоянный товарооборот.
Посетите новосибирские оптовые рынки или базы: «Восток», «Sima-land», «Китайка» на Плахотного и т. д. Можно наладить сотрудничество с местными производителями и локальными брендами.
Можно наладить товарооборот с помощью популярных онлайн-площадок, таких как:
Пульс цен;
ОптЛист;
Alibaba или AliExpress (для небольших партий).
Таким образом, продажа вещей не требует крупных вложений и большого опыта на начальном этапе. Специалисты советуют прежде всего начать работу в данном направлении, регулярно анализировать рынок и обновлять предложение в соответствии со спросом.
Учитывая юридические и финансовые риски, а также собственные затраты, при грамотном подходе из б/у вещей можно извлечь выгоду или даже начать собственное дело.