Хлам или золото: как в Новосибирске заработать на продаже своей б/у одежды

Как часто вы замечали за собой, что давно не носите огромное количество вещей из своего гардероба? Вероятно, какие-то вещи были куплены на распродаже с «выгодной» скидкой, или предназначались для корпоратива, просто стали не по размеру или больше не отражают ваш стиль? В любом случае, просто выкинуть вещи в хорошем состоянии трудно. Однако, с этого можно получить профит для своего кошелька. Как именно это сделать — читайте в материале Atas.info.