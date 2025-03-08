atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 03:33

Published 8 марта, 03:33

Modified 8 марта, 03:35

Updated 8 марта, 03:35

Разбор гардероба

Хлам или золото: как в Новосибирске заработать на продаже своей б/у одежды

8 марта 2025, 03:33
Фото: 1MI. Разбор гардероба

Новосибирцам рассказали, как монетизировать свой гардероб

Что делать с ненужными вещами и предметами гардероба и как на этом можно заработать в Новосибирске.

Как часто вы замечали за собой, что давно не носите огромное количество вещей из своего гардероба? Вероятно, какие-то вещи были куплены на распродаже с «выгодной» скидкой, или предназначались для корпоратива, просто стали не по размеру или больше не отражают ваш стиль? В любом случае, просто выкинуть вещи в хорошем состоянии трудно. Однако, с этого можно получить профит для своего кошелька. Как именно это сделать — читайте в материале Atas.info.

Осознанное потребление

Тренд на осознанное потребление продолжает набирать обороты в 2025 году. Стилисты чаще советуют составлять собственный «капсульный» гардероб на каждый сезон: рекомендуется отдавать предпочтение базовым вещам высокого качества, которые легко сочетать между собой. При этом вещи, которые вам больше не нужны, можно отдать или продать. Так можно не только получить личную финансовую выгоду, но также сделать собственный вклад в сохранение экологии.

Однако перепродать можно не только одежду, но также редкие находки, которые могут показаться ненужными, но будут высоко оценены коллекционерами антикварных вещей, например, старый сервиз, картины, предметы интерьера, техника и прочее.

В Новосибирске можно найти массу возможностей заработка на ненужных вещах: от сервисов бесплатных объявлений и социальных сетей, до тематических мероприятий и ярмарок.

Зарубежные бренды могут вернуться в Новосибирск в 2025 году
Узнать подробнее

Как подготовить вещи для продажи

Чтобы успешно продать товар, необходимо создать привлекательное объявление.

Для начала следует привести вещь в товарный вид: воспользоваться услугой химчистки, или постирать и отутюжить либо обработать отпаривателем предметы гардероба. Касаемо других категорий товаров, также следует устранить следы использования вещи и убрать загрязнения. Стоит также заранее позаботиться об упаковке для покупателя, особенно в том случае, если вы хотите продать редкую и хрупкую вещь, например, антикварную статуэтку.

Добавьте в объявление фото товара: используйте хорошее освещение и четкий фокус. Сделайте фото товара с разных ракурсов, крупным планом (например, швы, бирки, дефекты). Лучше всего сделать фото на нейтральном фоне. Не следует использовать фильтры, которые искажают цвет или скрывают недостатки. Обычно достаточно 5-7 фотографий, но для техники или сложных товаров может понадобиться больше детальных снимков.

Как подготовить вещи на продажу
Как подготовить вещи на продажу. Фото: 1MI

Что не стоит продавать

Платформы бесплатных объявлений имеют свои ограничения касательно размещаемых товаров. Такие вещи вряд ли купят, либо вы рискуете получить определенные юридические риски.

К категориям товаров, нежелательных и запрещенных к перепродаже, относятся:

  • Белье;
  • Несертифицированные детские товары;
  • Вещи с явными и неустранимыми дефектами или следами эксплуатации;
  • Низколиквидные товары, такие как бижутерия или устаревшая и непригодная для использования техника;
  • Товары, на которые распространяются юридические ограничения: подделки брендовых вещей, оружие.
Что не стоит продавать
Что не стоит продавать. Фото: 1MI

Продажа вещей на сайтах: топ площадок Новосибирска

Продать вещи можно с привлечением различных ресурсов: от сайтов бесплатных объявлений (Avito, Юла) и социальных сетей (местные группы во ВКонтакте, Telegram-чаты) до специализированных площадок — комиссионных магазинов.

Чтобы повысить успех на продажу своего товара, используйте следующие рекомендации по созданию карточки товара:

  • Укажите ключевые характеристики товара (бренд, модель, размер, цвет и т. д.);
  • Используйте ключевые слова, по которым пользователи ищут нужную вещь в поисковой строке, например, «женские джинсы Levi's 501, размер 28»;
  • Можно подчеркнуть хорошее состояние товара или его исключительную редкость;
  • Укажите причину продажи, чтобы повысить доверие потенциального покупателя;
  • Структурируйте текст объявления: разделите текст на абзацы или списки, чтобы его было легко читать.
В Новосибирске женщинам предлагают мужчину в аренду на 8 Марта
Узнать подробнее

Продажа через комиссионные магазины

Чтобы продать ненужные вещи, можно обратиться в комиссионные магазины. В таком случае потребуется только назначить цену и заплатить комиссию посреднику. Это потребует меньших затрат времени и усилий, чем самостоятельное продвижение своих объявлений через соцсети.

Как выбрать надежный магазин в Новосибирске

При выборе магазина обратите внимание на его оценку, отзывы, проверьте срок работы компании. Также узнайте все условия сотрудничества: уточните процент комиссии и сроки реализации товаров. Убедитесь, что договор чётко прописывает ваши права и обязанности сторон.

Плюсы и минусы комиссионных магазинов

К преимуществам продажи через посредника можно отнести:

  • Экономию времени и усилий на продвижение и продажу товара;
  • Более высокую вероятность покупки товара;
  • Возможность избежать личных встреч с потенциальными покупателями.

Однако у продажи в комиссионном магазине есть свои недостатки. Прежде всего, перед тем, как сдать вещь, уточните прейскурант и все условия: обычно комиссионный процент на недорогие товары выше, чем на дорогостоящие. Вдобавок, возможно придется заплатить процент за хранение вещей. Также продавец может отказать в приеме товара, если посчитает, что его не купят, или если вещь находится в неудовлетворительном состоянии.

Продать вещи можно через комиссионный магазин
Продать вещи можно через комиссионный магазин. Фото: 1MI

Как определить справедливую цену товара

  1. Прежде всего, следует оценить состояние вещи, выставленной на продажу: новая, б/у, либо же ее можно отнести к категории винтаж.
  2. Проведите анализ актуальной стоимости товара данной категории на рынке. Найдите среднюю цену, которую выставляют другие продавцы, иначе вы рискуете не продать свой товар.
  3. Учитывайте сезонные колебания цен. Например, продать шубу зимой по более высокой цене гораздо проще, чем в теплый сезон, а велосипед — весной или летом.
  4. Приготовьтесь к тому, что придется проявить гибкость: возможно, придется уступить в цене, если избавиться от вещи не получается уже долгое время. Также следует заранее указать уместность торга в объявлении. Если же вы не согласны сбавить цену, об этом также можно написать в описании.
Бархолка
Бархолка. Фото: 1MI

Альтернативные способы продажи

Помимо объявлений в соцсетях и обращения к услугам комиссионных магазинов, можно обратиться к другим нестандартным способам избавиться от ненужных вещей. Вы можете обменятся завалявшимися безделушками или ненужной одеждой в хорошем состоянии на своп-вечеринках или отдать вещи на фримаркетах.

Фримаркеты в Новосибирске

Фримаркет — это площадка «свободной торговли», где посетители отдают вещи бесплатно тем, кто нуждается в них. На фримаркете принимают одежду, посуду, предметы для дома и многое другое.

Например, в хобби-центре Зодиак на Ватутина 17 периодически проходят тематические фримаркеты, на которых принимаются посуда, детские игрушки, одежда, книги, бижутерия, обувь, ненужная бытовая техника, в том числе сломанная — ее передадут на утилизацию. На фримаркете можно отдать ненужное или взять что-то себе абсолютно бесплатно.

Организаторы предупреждают, что к участию в обмене не допускаются нижнее белье и предметы личной гигиены.

Своп-вечеринки в Новосибирске

Своп-вечеринка также относится к тематическим мероприятиям, на которых можно отдать ненужное или купить что-то себе по сильно заниженной цене. Здесь можно приобрести что-то редкое и необычное или очень ценное, например, брендовые вещи и предметы антиквариата.

Движение «Гаражка» в Новосибирске объединило в себя последователей идеи осознанного потребления. Сообщество регулярно проводит фестивали с распродажей ненужных вещей, хэнд-мейд товаров. Однако помимо товаров, здесь предлагают и услуги: профессионалы могут предложить вам сделать тату или другие бьюти-услуги.

На фестивалях «Гаражки» также проходят концерты, мастер-классы и сбор ненужных вещей на утилизацию.

Барахолки в Новосибирске

Традиционные барахолки и блошиные рынки также почитаются среди коллекционеров и ценителей редких и необычных вещей. Продать ненужное можно например на барахолке в Первомайском сквере.

Также на доске объявлений в тематическом сообществе «Первомайки» ВКонтакте можно разместить собственные объявления или найти что-то нужное для себя: от товаров до услуг и даже оптовой продажи фермерских продуктов по выгодной цене.

Тематические своп-вечеринки в Новосибирске
Тематические своп-вечеринки в Новосибирске
Тематические своп-вечеринки в Новосибирске. Фото: Паблик ВКонтакте «Garazhka Nsk»

Стратегия продаж: как продвигать товары

Если вы все же рассматриваете для себя продажу вещей как источник дополнительного дохода, стоит использовать некоторые стратегии и лайфхаки, которые помогут продвигать объявления на сайтах объявлений и в личных социальных сетях.

SEO-оптимизация

Используйте SEO-алгоритмы, чтобы повысить просмотры своих объявлений. Для этого используйте ключевые слова из популярных запросов пользователей, а также делайте описание карточки товара кратким и емким. В социальных сетях используйте соответствующие хештеги.

Изображения товаров также можно оптимизировать. Убедитесь, что загружаете фото с правильным форматом (JPEG, PNG, WebP) и сжатием, чтобы ускорить загрузку страницы. Сопроводительные фотографии должны быть сделаны качественно, а в кадре не должны присутствовать посторонние предметы. Используйте описательные подписи к фото.

Поощряйте покупателей писать отзывы о ваших товарах в социальных сетях, оставлять реакции и оценку.

Сезонный маркетинг

Используйте сезонные предложения, чтобы повысить спрос. Например, товары для школьников можно продвигать перед началом нового учебного года. Также можно предлагать покупателям скидки за оптовые покупки или акции перед праздниками, что дает дополнительную мотивацию совершить покупку.

Грамотный подход к созданию объявлений
Грамотный подход к созданию объявлений. Фото: 1MI

Лайфхаки для новичков

Юридические тонкости

Если вы планируете продавать вещи на регулярной основе, стоит учесть некоторые юридические нюансы, чтобы не привлечь дополнительные проблемы с налоговой службой. Юрист Георгий Габолаев по запросу редакции Atas.info прокомментировал, что единовременные сделки не вызовут проблем, однако если продажа б/у вещей становится предпринимательством на постоянной основе, следует оформить регистрацию в качестве ИП или статус самозанятого.

Заработок на б/у вещах в Новосибирске: как получить деньги, а не проблемы с налоговой
Узнать подробнее

Как организовать товарооборот

Если вы планируете превратить продажу вещей в источник дополнительного или основного дохода, следует позаботится о том, чтобы обеспечить постоянный товарооборот.

Посетите новосибирские оптовые рынки или базы: «Восток», «Sima-land», «Китайка» на Плахотного и т. д. Можно наладить сотрудничество с местными производителями и локальными брендами.

Можно наладить товарооборот с помощью популярных онлайн-площадок, таких как:

  • Пульс цен;

  • ОптЛист;

  • Alibaba или AliExpress (для небольших партий).

Оптовые рынки
Оптовые рынки. Фото: 1MI

Таким образом, продажа вещей не требует крупных вложений и большого опыта на начальном этапе. Специалисты советуют прежде всего начать работу в данном направлении, регулярно анализировать рынок и обновлять предложение в соответствии со спросом.

Учитывая юридические и финансовые риски, а также собственные затраты, при грамотном подходе из б/у вещей можно извлечь выгоду или даже начать собственное дело.

С 1 марта 2025 строительство частных домов станет возможным только через эскроу-счета
Узнать подробнее
Читайте также:
Особняк с фруктовым садом и водопадом продают в Новосибирске за 52 миллионаСвыше 11 тысяч новосибирцев обанкротились за годПрограмму семейной ипотеки предложили расширить в России
#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мода#Продажа#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика