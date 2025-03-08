Инкассаторская машина попала в ДТП в Новосибирске: подозревают ограбление

В ночь на субботу, 8 марта, на улице Доватора произошло странное ДТП с участием Toyota Carina, Mercedes-Benz S-class и инкассаторского фургона марки Ford. На кадрах видео, опубликованного в социальных сетях, видно, что машины хаотично разбросаны по проезжей части, а колесо, оторванное у Mercedes, находится примерно в ста метрах от самого автомобиля.