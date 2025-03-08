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Posted 8 марта, 06:36

Published 8 марта, 06:36

Modified 8 марта, 06:38

Updated 8 марта, 06:38

Неизвестно, забрали ли деньги из банковского фургона

Инкассаторская машина попала в ДТП в Новосибирске: подозревают ограбление

8 марта 2025, 06:36
Фото: 1MI. Неизвестно, забрали ли деньги из банковского фургона
Массовая авария с участием банковского микроавтобуса произошла ночью, сообщают очевидцы в соцсетях.

В ночь на субботу, 8 марта, на улице Доватора произошло странное ДТП с участием Toyota Carina, Mercedes-Benz S-class и инкассаторского фургона марки Ford. На кадрах видео, опубликованного в социальных сетях, видно, что машины хаотично разбросаны по проезжей части, а колесо, оторванное у Mercedes, находится примерно в ста метрах от самого автомобиля.

Видео: соцсети. Пользователи соцсетей строят догадки о причинах аварии

В соцсетях разгорелась дискуссия: многие полагают, что это последствия попытки ограбления автомобиля, перевозившего деньги. В полиции это происшествие не комментируют. Городское управление ГАИ так же ничего не сообщает об этой аварии.

О других резонансных ДТП, произошедших на уходящей неделе, смотрите в нашем традиционном видеообзоре.

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#Видео#Новосибирск#ДТП#Банк#Ограбление#Инкассаторы
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