Инкассаторская машина попала в ДТП в Новосибирске: подозревают ограбление

Posted 8 марта, 06:36
Published 8 марта, 06:36
Modified 8 марта, 06:38
Updated 8 марта, 06:38
В ночь на субботу, 8 марта, на улице Доватора произошло странное ДТП с участием Toyota Carina, Mercedes-Benz S-class и инкассаторского фургона марки Ford. На кадрах видео, опубликованного в социальных сетях, видно, что машины хаотично разбросаны по проезжей части, а колесо, оторванное у Mercedes, находится примерно в ста метрах от самого автомобиля.
В соцсетях разгорелась дискуссия: многие полагают, что это последствия попытки ограбления автомобиля, перевозившего деньги. В полиции это происшествие не комментируют. Городское управление ГАИ так же ничего не сообщает об этой аварии.
О других резонансных ДТП, произошедших на уходящей неделе, смотрите в нашем традиционном видеообзоре.