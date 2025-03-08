Особо прочную гильзу разработали на оборонном заводе в Новосибирске

Posted 8 марта, 10:21
Published 8 марта, 10:21
Modified 8 марта, 10:23
Updated 8 марта, 10:23
Инженеры новосибирского завода «Искра» запатентовали особо прочную гильзу, которую можно применять при изготовлении патронов для нарезного и гладкоствольного оружия. Суть изменений состоит в том, что капсюль на дне гильзы размещается не в углублении, как обычно, а встроен в плоское дно. Это позволяет увеличить прочность и надежность изделия.
Применение патронов с такой гильзой сможет повысить точность и кучность стрельбы. Предполагается, что новый тип гильзы будет использован для производства патронов к снайперской винтовке «Уголек». Это новый тип оружия, испытания которого начались в 2022 году. После завершения всех стадий и сертификации «Уголек» должен заменить стоящую сейчас на вооружении армии снайперскую винтовку Драгунова, сообщает агентство ТАСС.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске начали выпускать сверхлегкие конструкции для дронов.