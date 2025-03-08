Особо прочную гильзу разработали на оборонном заводе в Новосибирске

Инженеры новосибирского завода «Искра» запатентовали особо прочную гильзу, которую можно применять при изготовлении патронов для нарезного и гладкоствольного оружия. Суть изменений состоит в том, что капсюль на дне гильзы размещается не в углублении, как обычно, а встроен в плоское дно. Это позволяет увеличить прочность и надежность изделия.