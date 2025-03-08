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Posted 8 марта, 10:21

Published 8 марта, 10:21

Modified 8 марта, 10:23

Updated 8 марта, 10:23

Прочные гильзы нужны для снайперских винтовок

Особо прочную гильзу разработали на оборонном заводе в Новосибирске

8 марта 2025, 10:21
Фото: 1MI. Прочные гильзы нужны для снайперских винтовок
Такие гильзы намерены использовать для производства патронов к снайперским винтовкам, сообщили на заводе «Искра».

Инженеры новосибирского завода «Искра» запатентовали особо прочную гильзу, которую можно применять при изготовлении патронов для нарезного и гладкоствольного оружия. Суть изменений состоит в том, что капсюль на дне гильзы размещается не в углублении, как обычно, а встроен в плоское дно. Это позволяет увеличить прочность и надежность изделия.

Применение патронов с такой гильзой сможет повысить точность и кучность стрельбы. Предполагается, что новый тип гильзы будет использован для производства патронов к снайперской винтовке «Уголек». Это новый тип оружия, испытания которого начались в 2022 году. После завершения всех стадий и сертификации «Уголек» должен заменить стоящую сейчас на вооружении армии снайперскую винтовку Драгунова, сообщает агентство ТАСС.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске начали выпускать сверхлегкие конструкции для дронов.

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#Новосибирск#Завод Искра#Патроны#Винтовка#Гильза
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