Самые известные женщины Новосибирска: смотрим фото знаменитостей

Пелагея стала известной на всю страну в в 1997 году, когда в составе легендарной сборной КВН НГУ вышла на сцену и очаровала всех своими вокальными данными. Тогда девочке было 11 лет и она на тот момент стала самой юной участницей этого телешоу. Основанная ей группа «Пелагея» успешно совмещает работу на стыке фолка и рока. Замужество за хоккеистом Иваном Телегиным и последующий развод, сопровождавшийся громким судебным процессом по поводу размера алиментов, привлекли внимание желтой прессы к певице больше, ее ее творчество.