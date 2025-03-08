Самые известные женщины Новосибирска: смотрим фото знаменитостей

Posted 8 марта, 08:17
Published 8 марта, 08:17
Modified 9 марта, 08:25
Updated 9 марта, 08:25
В Международный женский день редакция Atas.Info решила составить список наиболее известных уроженок Новосибирска и посмотреть, какими фотографиями они делятся в соцсетях. Очевидно, что наш выбор относительно субъективен. Но как нам кажется, об этих людях слышало большинство коренных жителей города.
Многодетная мать, жена известного бизнесмена Дмитрия Терешкова, экс-вице-мэр Новосибирска. Она одна из самых медийных персон города, женщина, который так же активно восхищаются, как и ненавидят. Сейчас Анна занимает пост директора Новосибирской филармонии, руководит аппаратом регионального отделения ЛППР и собирается принять участие в выборах нового состава Законодательного собрания Новосибирской области, намеченные на осень 2025 года.
Известная модель родилась в городе-спутнике Новосибирска Бердске, в модельный бизнес пришла в подростковом возрасте. В 17 лет была задержана за распространение наркотиков, но избежала наказания благодаря заступничеству бизнесмена и депутата Госдумы Александра Лебедева. Позже их отношения переросли в любовные, Елена родила от олигарха четверых детей. Параллельно она успешно строила модельную карьеру, сотрудничая с ведущими мировыми брендами одежды. Недавно Лебедев и Перминова расстались, 38-летняя женщина, предположительно, начала встречаться с мужчиной, который на 10 лет ее моложе.
Космонавтка, ставшая широко известной после полета в составе экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX. Анна закончила новосибирскую школу № 29 и новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». В отряд космонавтов попала в 2012 году. Ей присвоено звание «Почетный житель Новосибирска». Сейчас Анна готовится к новому полету в космос. Ее миссия на МКС должна начаться летом 2026 года.
Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области более известна, как летчик. Она мастер спорта по вертолетному спорту, которым занимается с 2013 года. Диденко трижды становилась абсолютной чемпионкой страны, была призером европейских чемпионатов. В 2021 году стала участницей громкого скандала с незадекларированной квартирой в испанской Валенсии. А в 2023 году попала в светскую хронику, придя на инаугурацию губернатора Андрея Травникова в итальянском жакете стоимостью 119 тысяч рублей.
Пелагея стала известной на всю страну в в 1997 году, когда в составе легендарной сборной КВН НГУ вышла на сцену и очаровала всех своими вокальными данными. Тогда девочке было 11 лет и она на тот момент стала самой юной участницей этого телешоу. Основанная ей группа «Пелагея» успешно совмещает работу на стыке фолка и рока. Замужество за хоккеистом Иваном Телегиным и последующий развод, сопровождавшийся громким судебным процессом по поводу размера алиментов, привлекли внимание желтой прессы к певице больше, ее ее творчество.