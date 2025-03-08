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Posted 8 марта, 08:17

Published 8 марта, 08:17

Modified 9 марта, 08:25

Updated 9 марта, 08:25

Известные сибирячки охотно выкладывают фото в соцсетях

Самые известные женщины Новосибирска: смотрим фото знаменитостей

8 марта 2025, 08:17
Фото: соцсети. Известные сибирячки охотно выкладывают фото в соцсетях
В Международный женский день редакция составила список наиболее известных землячек и посмотрела их фото в соцсетях.

В Международный женский день редакция Atas.Info решила составить список наиболее известных уроженок Новосибирска и посмотреть, какими фотографиями они делятся в соцсетях. Очевидно, что наш выбор относительно субъективен. Но как нам кажется, об этих людях слышало большинство коренных жителей города.

Анна Терешкова

Многодетная мать, жена известного бизнесмена Дмитрия Терешкова, экс-вице-мэр Новосибирска. Она одна из самых медийных персон города, женщина, который так же активно восхищаются, как и ненавидят. Сейчас Анна занимает пост директора Новосибирской филармонии, руководит аппаратом регионального отделения ЛППР и собирается принять участие в выборах нового состава Законодательного собрания Новосибирской области, намеченные на осень 2025 года.

Анна Терешкова активно ведет соцсети
Анна Терешкова активно ведет соцсети
Анна Терешкова активно ведет соцсети
Анна Терешкова активно ведет соцсети
Анна Терешкова активно ведет соцсети. Фото: Аккаунт Анны Терешковой в ВК

Елена Перминова

Известная модель родилась в городе-спутнике Новосибирска Бердске, в модельный бизнес пришла в подростковом возрасте. В 17 лет была задержана за распространение наркотиков, но избежала наказания благодаря заступничеству бизнесмена и депутата Госдумы Александра Лебедева. Позже их отношения переросли в любовные, Елена родила от олигарха четверых детей. Параллельно она успешно строила модельную карьеру, сотрудничая с ведущими мировыми брендами одежды. Недавно Лебедев и Перминова расстались, 38-летняя женщина, предположительно, начала встречаться с мужчиной, который на 10 лет ее моложе.

Модель любит демонстрировать свои длинные ноги
Модель любит демонстрировать свои длинные ноги
Модель любит демонстрировать свои длинные ноги
Модель любит демонстрировать свои длинные ноги
Модель любит демонстрировать свои длинные ноги. Фото: t.me/lenaperminova1986

Анна Кикина

Космонавтка, ставшая широко известной после полета в составе экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX. Анна закончила новосибирскую школу № 29 и новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». В отряд космонавтов попала в 2012 году. Ей присвоено звание «Почетный житель Новосибирска». Сейчас Анна готовится к новому полету в космос. Ее миссия на МКС должна начаться летом 2026 года.

Анна не позволяется себе выкладывать на всеобщее обозрение фривольные фото
Анна не позволяется себе выкладывать на всеобщее обозрение фривольные фото. Фото: тг-канал Роскосмоса

Ирина Диденко

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области более известна, как летчик. Она мастер спорта по вертолетному спорту, которым занимается с 2013 года. Диденко трижды становилась абсолютной чемпионкой страны, была призером европейских чемпионатов. В 2021 году стала участницей громкого скандала с незадекларированной квартирой в испанской Валенсии. А в 2023 году попала в светскую хронику, придя на инаугурацию губернатора Андрея Травникова в итальянском жакете стоимостью 119 тысяч рублей.

Ирина замужем за успешным бизнесменом, директором «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» Игорем Диденко.
Ирина замужем за успешным бизнесменом, директором «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» Игорем Диденко.
Ирина замужем за успешным бизнесменом, директором «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» Игорем Диденко.
Ирина замужем за успешным бизнесменом, директором «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» Игорем Диденко.
Ирина замужем за успешным бизнесменом, директором «Новосибирского Картонно-Бумажного Комбината» Игорем Диденко.. Фото: vk.com/irinadidenkonsk

Пелагея Ханова

Пелагея стала известной на всю страну в в 1997 году, когда в составе легендарной сборной КВН НГУ вышла на сцену и очаровала всех своими вокальными данными. Тогда девочке было 11 лет и она на тот момент стала самой юной участницей этого телешоу. Основанная ей группа «Пелагея» успешно совмещает работу на стыке фолка и рока. Замужество за хоккеистом Иваном Телегиным и последующий развод, сопровождавшийся громким судебным процессом по поводу размера алиментов, привлекли внимание желтой прессы к певице больше, ее ее творчество.

ПЕлагея занималась вокалом в раннего детства
ПЕлагея занималась вокалом в раннего детства
ПЕлагея занималась вокалом в раннего детства
ПЕлагея занималась вокалом в раннего детства
ПЕлагея занималась вокалом в раннего детства. Фото: t.me/pelageya_of
В Новосибирске женщинам предлагают мужчину в аренду на 8 Марта
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