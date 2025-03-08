В День Матроны Московской нельзя злиться: запреты и приметы на 8 марта

Матрона Московская является одной из самых любимых и почитаемых в народе святых. Ее просят о даровании любви, о семье и о рождении детей. 8 марта верующие поклоняются мощам святой и благодарят за помощь. Также считается, что Матрона Московская помогает в поиске работы, избавляет от проблем тех, кто попадает в череду неудач.