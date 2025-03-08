В Новосибирске объяснили попадание карт «СберТройки» в стоп-лист

Posted 8 марта, 05:35
Published 8 марта, 05:35
Modified 8 марта, 08:24
Updated 8 марта, 08:24
В компании «СберТройка» объяснили причину массового попадания транспортных карт жителей Новосибирска в стоп-лист. Карты блокируются при недостатка средств, который возникает из-за отложенного списания. В сообщении оператора платежной системы говорится, что связь терминалов, установленных в транспорте с операционным центром нестабильна, поэтому деньги со счета могут списываться с большой задержкой.
В результате, внезапно для пассажира, счет может обнулиться, хотя только что система показывала положительный баланс. Разблокировать карту ее владелец может самостоятельно с помощью приложения платежной системы, передает издание «Прецедент».
В компании болезненно отнеслись к тому, что внезапное прекращение работы карты пользователи и журналисты называют блокировкой.
«Обращаем внимание, что сообщение в социальных сетях транспортного оператора о выводе карты из стоп-листа не имеет отношения к блокировке карт. В Новосибирской области массовой блокировки карт нет, данная информация является недостоверной и вводит людей в заблуждение», — говорится в сообщении пресс-службы «СберТройки».
Внедрение транспортной карты «СберТройка» в Новосибирске сопровождается многочисленными скандалами. Из-за регулярных сбоев в системе горожане сталкиваются с невозможностью оплаты проезда и другими сложностями.