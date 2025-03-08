В Новосибирске объяснили попадание карт «СберТройки» в стоп-лист

В компании «СберТройка» объяснили причину массового попадания транспортных карт жителей Новосибирска в стоп-лист. Карты блокируются при недостатка средств, который возникает из-за отложенного списания. В сообщении оператора платежной системы говорится, что связь терминалов, установленных в транспорте с операционным центром нестабильна, поэтому деньги со счета могут списываться с большой задержкой.