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Posted 8 марта, 05:35

Published 8 марта, 05:35

Modified 8 марта, 08:24

Updated 8 марта, 08:24

Связь терминала с платежным центром нестабильна

В Новосибирске объяснили попадание карт «СберТройки» в стоп-лист

8 марта 2025, 05:35
Фото: atas.info. Связь терминала с платежным центром нестабильна
Проблемы у пассажиров возникают из-за отложенного списания денег, сообщил оператор платежной системы.

В компании «СберТройка» объяснили причину массового попадания транспортных карт жителей Новосибирска в стоп-лист. Карты блокируются при недостатка средств, который возникает из-за отложенного списания. В сообщении оператора платежной системы говорится, что связь терминалов, установленных в транспорте с операционным центром нестабильна, поэтому деньги со счета могут списываться с большой задержкой.

В результате, внезапно для пассажира, счет может обнулиться, хотя только что система показывала положительный баланс. Разблокировать карту ее владелец может самостоятельно с помощью приложения платежной системы, передает издание «Прецедент».

В компании болезненно отнеслись к тому, что внезапное прекращение работы карты пользователи и журналисты называют блокировкой.

«Обращаем внимание, что сообщение в социальных сетях транспортного оператора о выводе карты из стоп-листа не имеет отношения к блокировке карт. В Новосибирской области массовой блокировки карт нет, данная информация является недостоверной и вводит людей в заблуждение», — говорится в сообщении пресс-службы «СберТройки».

Внедрение транспортной карты «СберТройка» в Новосибирске сопровождается многочисленными скандалами. Из-за регулярных сбоев в системе горожане сталкиваются с невозможностью оплаты проезда и другими сложностями.

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