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Posted 8 марта, 09:00

Published 8 марта, 09:00

Modified 8 марта, 09:02

Updated 8 марта, 09:02

Проект благоустройства пустыря был разработан еще в 2020 году

В Новосибирске начинают благоустройство скандального пустыря в микрорайоне Щ

8 марта 2025, 09:00
Фото: green.novo-sibirsk.ru. Проект благоустройства пустыря был разработан еще в 2020 году
Муниципалитет начал поиск подрядчика для создания сквера на улице Демакова, следует из материалов сайта госзакупок.

Мэрия Новосибирска объявила электронный аукцион на поиск подрядчика для благоустройства земельного участка площадью 2,5 гектара на пересечении улиц Демакова, Полевой и Российской в Советском районе. Начальная стоимость контракта составляет 181,4 млн рублей. Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, вся программа благоустройства рассчитана до конца июля 2026 года. Победитель конкурса должен будет расчистить и озеленить территорию, построить трибуну и установить скамейки, качели и спортивные снаряды.

Так же, в соответствии с дизайн-проектом, утвержденном в апреле 2020 года, на этом участке должен появиться павильон «Амбар» площадью 77 квадратных метра, площадка для выгула собак и мини-скейтпарк.

Так должен выглядеть павильон «Амбар»
Так должен выглядеть павильон «Амбар». Фото: green.novo-sibirsk.ru

Сквер у памятника Александру Демакову был включен список общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» еще в 2018 году, но занял только 9 место в списке из десяти позиций. Однако скандалы вокруг планов благоустройства начались сразу же. Местные жители настаивали, что площадь будущего сквера должна составить около 5 гектаров, и в него должна входить так же асфальтированная площадка по соседству, где ранее располагался рынок. Споры сопровождались митингами и акциями протеста.

Скандал разгорелся с новой силой в 2021 году, когда стало известно, что мэрия без торгов продала заасфальтированный участок коммерсантам для возведения досугового центра. В итоге прокуратура через суд признала сделку незаконной.

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#Новосибирск#Благоустройство#Нацпроект#Сквер#Микрорайон Щ
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