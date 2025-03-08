В Новосибирске начинают благоустройство скандального пустыря в микрорайоне Щ

Сквер у памятника Александру Демакову был включен список общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» еще в 2018 году, но занял только 9 место в списке из десяти позиций. Однако скандалы вокруг планов благоустройства начались сразу же. Местные жители настаивали, что площадь будущего сквера должна составить около 5 гектаров, и в него должна входить так же асфальтированная площадка по соседству, где ранее располагался рынок. Споры сопровождались митингами и акциями протеста.