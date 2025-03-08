В Новосибирске сообщают о попытках массового взлома Telegram

Posted 8 марта, 03:16
Published 8 марта, 03:16
Modified 8 марта, 10:45
Updated 8 марта, 10:45
Новосибирцы рассказывают о попытках кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Вирус распространяется через видеофайл, который приходит от источника, не состоящего в списке контактов получателя. При попытке его открытия появляется сообщение о необходимости обновления приложения, либо требование установки проигрывателя видео.
В случае, если владелец устройства выполнит подобные действия, вредоносное программное обеспечение активируется и крадет данные. Казалось бы, всем должно быть известно, что открытие файлов, полученных от неизвестных отправителей, чревато проблемами, однако многие горожане стали жертвами нового вируса.
Еще один путь распространения вируса — боты, предлагающие бесплатную подписку Тelegram Premium. Об этом не раз предупреждали эксперты по цифровой безопасности.