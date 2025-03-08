В Новосибирске сообщают о попытках массового взлома Telegram

Новосибирцы рассказывают о попытках кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Вирус распространяется через видеофайл, который приходит от источника, не состоящего в списке контактов получателя. При попытке его открытия появляется сообщение о необходимости обновления приложения, либо требование установки проигрывателя видео.