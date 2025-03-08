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Posted 8 марта, 03:16

Published 8 марта, 03:16

Modified 8 марта, 10:45

Updated 8 марта, 10:45

Не стоит открывать сомнительные сообщения в мессенджере.

В Новосибирске сообщают о попытках массового взлома Telegram

8 марта 2025, 03:16
Фото: 1MI. Не стоит открывать сомнительные сообщения в мессенджере.
Под угрозой аккаунты на Android-устройствах, рассказывают горожане.

Новосибирцы рассказывают о попытках кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Вирус распространяется через видеофайл, который приходит от источника, не состоящего в списке контактов получателя. При попытке его открытия появляется сообщение о необходимости обновления приложения, либо требование установки проигрывателя видео.

В случае, если владелец устройства выполнит подобные действия, вредоносное программное обеспечение активируется и крадет данные. Казалось бы, всем должно быть известно, что открытие файлов, полученных от неизвестных отправителей, чревато проблемами, однако многие горожане стали жертвами нового вируса.

Еще один путь распространения вируса — боты, предлагающие бесплатную подписку Тelegram Premium. Об этом не раз предупреждали эксперты по цифровой безопасности.

В Новосибирске мошенники массово взламывают Telegram-аккаунты пользователей
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#Новосибирск#Вирус#Взлом#Аккаунты
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