atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 09:31

Published 8 марта, 09:31

Modified 8 марта, 10:32

Updated 8 марта, 10:32

Круглянский начинал карьеру в качестве спортивного корреспондента ГТРК «Новосибирск»

В Новосибирске ушел из жизни медиа-директор «Карелин-Фонда»

8 марта 2025, 09:31
Фото: vk.com/wrestrus_ru. Круглянский начинал карьеру в качестве спортивного корреспондента ГТРК «Новосибирск»
Константину Круглянскому было всего 50 лет, половину из них он отдал работе в фонде знаменитого борца.

7 марта, на 51-м году жизни скончался медиа-директор «Карелин-фонда» Константин Круглянский, сообщается в ВК-аккаунте Федерации спортивной борьбы России. По словам президента федерации Михаила Мамиашвили, причиной смерти стало быстрое развитие злокачественной опухоли.

«Костя —золотой парень, неотъемлемая часть борцовского мира, он был рядом в самые сложные времена и всегда трудился на благо борьбы», — приводит паблик слова Мамиашвили.

Круглянский занял должность пресс-секретаря «Карелин-фонда» в 2000 году и с тех пор вся его деятельность была неразрывно связана с медиа-проектами, посвященными борьбе.

Прощание с Константином Круглянским пройдет 9 марта с 11:00 до 12:00 в Новосибирском крематории.

В прошлом месяце в Новосибирске скончался первый президент региональной федерации каратэ Николай Козлов.

Против смены спортивного гражданства выступил новосибирский сенатор Карелин
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский спортсмен трагически скончался — что стало причинойНовым замминистра спорта Новосибирской области стал мастер по стрельбеУмер актер Роман Мадянов: причина болезни и его яркие роли
#Спорт#Новосибирск#Смерть#Борьба#Карелин-фонд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика