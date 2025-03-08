В Новосибирске ушел из жизни медиа-директор «Карелин-Фонда»

Posted 8 марта, 09:31
Published 8 марта, 09:31
Modified 8 марта, 10:32
Updated 8 марта, 10:32
7 марта, на 51-м году жизни скончался медиа-директор «Карелин-фонда» Константин Круглянский, сообщается в ВК-аккаунте Федерации спортивной борьбы России. По словам президента федерации Михаила Мамиашвили, причиной смерти стало быстрое развитие злокачественной опухоли.
«Костя —золотой парень, неотъемлемая часть борцовского мира, он был рядом в самые сложные времена и всегда трудился на благо борьбы», — приводит паблик слова Мамиашвили.
Круглянский занял должность пресс-секретаря «Карелин-фонда» в 2000 году и с тех пор вся его деятельность была неразрывно связана с медиа-проектами, посвященными борьбе.
Прощание с Константином Круглянским пройдет 9 марта с 11:00 до 12:00 в Новосибирском крематории.
В прошлом месяце в Новосибирске скончался первый президент региональной федерации каратэ Николай Козлов.