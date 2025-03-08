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Posted 8 марта, 10:41

Published 8 марта, 10:41

Modified 8 марта, 10:43

Updated 8 марта, 10:43

Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию — что произошло

Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию — что произошло

8 марта 2025, 10:41
Фото: e-petrosyan.ru.
Юморист экстренно госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал 112.

Утром в субботу, 8 марта, Евгений Петросян был госпитализирован в Боткинскую больницу, артист находится в реанимационном отделении, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что причиной вызова бригады скорой помощи домой к Петросяну стало желудочно-кишечное кровотечение. Врачи готовятся к проведению экстренной операции.

В феврале 2024 года Петросян попадал в больницу со сломанной рукой. Сообщения о госпитализации артиста появляются в желтой прессе регулярно, однако в большинстве случаев они оказываются ложными.

Ранее мы рассказывали о том, что Евгений Петросян через суд пытается выселить из квартиры свою старшую дочь.

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#Новосибирск#Москва#Больница#Артист#Госпитализация#Евгений Петросян
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