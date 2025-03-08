Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию — что произошло

Утром в субботу, 8 марта, Евгений Петросян был госпитализирован в Боткинскую больницу, артист находится в реанимационном отделении, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что причиной вызова бригады скорой помощи домой к Петросяну стало желудочно-кишечное кровотечение. Врачи готовятся к проведению экстренной операции.