Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию — что произошло

Posted 8 марта, 10:41
Published 8 марта, 10:41
Modified 8 марта, 10:43
Updated 8 марта, 10:43
Утром в субботу, 8 марта, Евгений Петросян был госпитализирован в Боткинскую больницу, артист находится в реанимационном отделении, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что причиной вызова бригады скорой помощи домой к Петросяну стало желудочно-кишечное кровотечение. Врачи готовятся к проведению экстренной операции.
В феврале 2024 года Петросян попадал в больницу со сломанной рукой. Сообщения о госпитализации артиста появляются в желтой прессе регулярно, однако в большинстве случаев они оказываются ложными.
Ранее мы рассказывали о том, что Евгений Петросян через суд пытается выселить из квартиры свою старшую дочь.