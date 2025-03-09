1,4 тонн молока и мяса забраковали специалисты в Новосибирской области

Чаще всего ветсанэкспертизу неа проходят сырое молоко и мясо. Также в этот перечень могут попасть яйца, рыба и мед, однако доля этих продуктов гораздо ниже. Чаще всего продукты не попадают на полки в магазинах из-за превышения числа опасных пестицидов и ксенобиотиков.