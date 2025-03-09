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Posted 9 марта, 08:16

Published 9 марта, 08:16

Modified 9 марта, 08:18

Updated 9 марта, 08:18

Продукцию утилизировали

1,4 тонн молока и мяса забраковали специалисты в Новосибирской области

9 марта 2025, 08:16
Фото: 1MI. Продукцию утилизировали
Ветеринарная служба НСО за год забраковала порядка 1,4 тонн продукции животного происхождения.

За год проверку не прошли 1400 тонн продукции животного происхождения. Свыше 1053 тонн продукции было утилизировано. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на управление ветеринарии.

Чаще всего ветсанэкспертизу неа проходят сырое молоко и мясо. Также в этот перечень могут попасть яйца, рыба и мед, однако доля этих продуктов гораздо ниже. Чаще всего продукты не попадают на полки в магазинах из-за превышения числа опасных пестицидов и ксенобиотиков.

Как сообщили эксперты, продукцию с ксенобиотиками необходимо своевременно не допустить в продажу. При этом новосибирцам напомнили, что продукты неизвестного происхождения могут нанести серьезные риски здоровью.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Сибирь
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