1,4 тонн молока и мяса забраковали специалисты в Новосибирской области

Posted 9 марта, 08:16
Published 9 марта, 08:16
Modified 9 марта, 08:18
Updated 9 марта, 08:18
За год проверку не прошли 1400 тонн продукции животного происхождения. Свыше 1053 тонн продукции было утилизировано. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на управление ветеринарии.
Чаще всего ветсанэкспертизу неа проходят сырое молоко и мясо. Также в этот перечень могут попасть яйца, рыба и мед, однако доля этих продуктов гораздо ниже. Чаще всего продукты не попадают на полки в магазинах из-за превышения числа опасных пестицидов и ксенобиотиков.
Как сообщили эксперты, продукцию с ксенобиотиками необходимо своевременно не допустить в продажу. При этом новосибирцам напомнили, что продукты неизвестного происхождения могут нанести серьезные риски здоровью.