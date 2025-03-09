20-летнего окуня выловил новосибирский рыбак

Posted 9 марта, 08:57
Published 9 марта, 08:57
Modified 9 марта, 08:59
Updated 9 марта, 08:59
Сибиряк поделился удачным уловом на сайте Fishingsib.ru, сообщает «VN.ru». Рыбаки по достоинству оценили добычу: вес окуня составил около 1,3 кг. По словам новосибирца, вытащить крупную рыбу из воды оказалось непросто.
Возраст рыбы можно определить по годичным кольцам на челюсти. Возраст этой особи по различным оценкам составляет не меньше 20 лет при продолжительности жизни в среднем 23 года.
Ранее в Новосибирске спасатели выловили автомобиль из реки Обь.