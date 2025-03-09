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Posted 9 марта, 08:57

Published 9 марта, 08:57

Modified 9 марта, 08:59

Updated 9 марта, 08:59

Фото добычи

20-летнего окуня выловил новосибирский рыбак

9 марта 2025, 08:57
Фото: Публикация на сайте Fishingsib.ru. Фото добычи
Новосибирец выловил самого старого окуня из р. Обь — судя по годичным кольцам, возраст особи составляет около 20 лет.

Сибиряк поделился удачным уловом на сайте Fishingsib.ru, сообщает «VN.ru». Рыбаки по достоинству оценили добычу: вес окуня составил около 1,3 кг. По словам новосибирца, вытащить крупную рыбу из воды оказалось непросто.

Возраст рыбы можно определить по годичным кольцам на челюсти. Возраст этой особи по различным оценкам составляет не меньше 20 лет при продолжительности жизни в среднем 23 года.

Ранее в Новосибирске спасатели выловили автомобиль из реки Обь.

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