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Posted 9 марта, 09:17

Published 9 марта, 09:17

Modified 9 марта, 09:19

Updated 9 марта, 09:19

Расселение проконтролирует председатель СК

Бастрыкин проконтролирует расселение жильцов аварийного дома в Новосибирске

9 марта 2025, 09:17
Фото: 1MI. Расселение проконтролирует председатель СК
Председатель СК проконтролирует ход дела жильцов аварийного дома в Новосибирске, сообщает пресс-служба СК РФ.

К председателю СК обратилась местная жительница. По словам сибирячки, жилой дом признали аварийным еще в 2013 году, однако его жильцы до сих пор не получили новое жилье. Ими была получена денежная компенсация, однако ее средств недостаточно для приобретения новой квартиры.

Бастрыкин поручил региональному СК проконтролировать ход дела и доложить о результатах расследования.

Ранее в Новосибирске после проверки забраковали свыше 1,4 тонн мясной и молочной продукции.

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#София Самарина#Жилье#Россия#Общество#Следственный комитет#Новосибирск#Сибирь#Происшествия#Новосибирская область#Уголовное дело#Александр Бастрыкин
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