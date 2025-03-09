Бастрыкин проконтролирует расселение жильцов аварийного дома в Новосибирске

К председателю СК обратилась местная жительница. По словам сибирячки, жилой дом признали аварийным еще в 2013 году, однако его жильцы до сих пор не получили новое жилье. Ими была получена денежная компенсация, однако ее средств недостаточно для приобретения новой квартиры.