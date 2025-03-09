Бастрыкин проконтролирует расселение жильцов аварийного дома в Новосибирске

Posted 9 марта, 09:17
Published 9 марта, 09:17
Modified 9 марта, 09:19
Updated 9 марта, 09:19
К председателю СК обратилась местная жительница. По словам сибирячки, жилой дом признали аварийным еще в 2013 году, однако его жильцы до сих пор не получили новое жилье. Ими была получена денежная компенсация, однако ее средств недостаточно для приобретения новой квартиры.
Бастрыкин поручил региональному СК проконтролировать ход дела и доложить о результатах расследования.
Ранее в Новосибирске после проверки забраковали свыше 1,4 тонн мясной и молочной продукции.